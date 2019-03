Migranti | nave Ong salva 50 migranti | rotta sull' Italia Viminale | chiuderemo acque

Migranti : nave Ong diretta verso l'Italia - Viminale prepara direttiva sui salvataggi : Il Viminale sta lavorando a una direttiva per ribadire le procedure dopo eventuali salvataggi in mare. Lo rendono noto fonti del ministero dell'Interno, dopo che una nave della Ong Mediterranea Saving ...

Migranti : nave Ong diretta verso l'Italia - Viminale prepara direttiva sui salvataggi : Il Viminale sta lavorando a una direttiva per ribadire le procedure dopo eventuali salvataggi in mare. Lo rendono noto fonti del ministero dell'Interno, dopo che una nave della Ong Mediterranea Saving Human ha fatto sapere di essere diretta verso le coste italiane con a bordo 50 Migranti salvati da un gommone in avaria davanti alle coste libiche. Il ministero dell'Interno ha precisato che la priorità rimane la ...

Migranti - Mediterranea soccorre un gommone con più 54 persone ora a bordo della nave italiana Mare Jonio : “Stiamo obbedendo due volte al diritto internazionale: abbiamo salvato delle persone da un naufragio e dalle torture da cui stavano scappando. Siamo felicissimi”. La portavoce di Mediterranea, Alessandra Sciurba, ha così commentato a ilfattoquotidiano.it il salvataggio di più di 54 persone effettuato dalla Mare Jonio a 42 miglia dalla costa libica. La nave della ong italiana aveva lasciato Palermo domenica 17 marzo, lunedì in serata ...

Migranti : oggi riparte la nave Mare Jonio 'portiamo voce di speranza' : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - La nave Mare Jonio riparteoggi dal porto di Palermo. "Dopo un rinvio di qualche giorno per condizioni meteo avverse, la Mare Jonio molla gli ormeggi e torna a solcare il Mediterraneo centrale“, ha annunciato sui social Mediterranea Saving Humans, la piattaforma delle a

Migranti - Linardi (Sea Watch) : “Nave è in cantiere - ma contiamo di tornare in mare a metà marzo” : “Sea Watch è in cantiere ma contiamo di tornare in mare a metà marzo“. Giorgia Linardi, portavoce per l’Italia della Sea Watch, lo ha confermato nonostante le difficoltà burocratiche incontrate dalla nave, che ora si trova a Marsiglia per manutenzione, dopo aver lasciato Catania la settimana scorsa. “Stiamo bene, ma così non si può andare avanti” ha aggiunto al convegno ‘Migrare è umano’ a Milano. Sea ...

41 dei Migranti bloccati sulla nave chiedono il risarcimento danni a Conte e Salvini : Uno studio legale romano ha depositato presso il Tribunale Civile della Capitale un ricorso a nome di 41 profughi eritrei che erano tra i 177 che si trovavano sulla nave Diciotti quando ne è stato bloccato lo sbarco lo scorso agosto. La richiesta è di risarcimento danni per essere stati privati della libertà personale e, parlando in "soldoni", chiedono una cifra tra i 42mila e i 71mila euro di risarcimento da parte del Presidente del ...