Isis | «Abbiamo ucciso un italiano in Siria» Su Telegram la foto di Lorenzo Orsetti

Trump : “L’Europa si riprenda gli oltre 800 combattenti Isis che abbiamo catturato o dovremo rilasciarli” : “Gli Stati Uniti chiedono a Gran Bretagna, Francia, Germania e agli altri alleati europei di riprendere oltre 800 combattenti dell’Isis catturati in Siria e processarli. Il califfato sta per cadere. L’alternativa non è buona in quanto saremo costretti a rilasciarli”. Così in un tweet il presidente Usa, Donald Trump, in merito alle centinaia di combattenti del Califfato catturati in Siria. “Gli Stati Uniti non vogliono guardare ...