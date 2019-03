Imane - l'ambasciata del Marocco querela Souad Sbai : L'ex deputata in un'intervista a Repubblica aveva parlato di una "pista marocchina" per la morte della modella. La reazione della sede diplomatica: "Informazioni menzognere, manipola i fatti e si sostituisce alla giustizia italiana anche se l'autopsia della vittima non è...