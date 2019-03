Sesso con 14enne amico della figlia | arrestata 42enne

Sesso e droga con un 14enne - amico della figlia : arrestata 42enne in provincia di Torino : Ha intrapreso una relazione sessuale con un 14enne, amico della figlia, con il quale ha anche consumato droga. Una 42enne della provincia di Torino è stata arrestata dai carabinieri della stazione di Leini (Torino), che le hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La donna è accusata di atti sessuali con un minore e cessione di stupefacente. Dalle indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Ivrea, ...

Sesso e droga con un minore - arrestata una donna delle Valli di Lanzo : I carabinieri di Leini hanno notificato una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna di 42 anni, abitante nelle Valli di Lanzo, perché ritenuta responsabile di atti ...

Rimini - Sesso con bimbi di 2 e 4 anni. Nei guai baby sitter e il marito : “Usati come giochi” : A Rimini una baby sitter di 55 anni e il marito di 59 sono stati accusati di violenza sessuale aggravata ai danni di due bambini, una femmina di 4 anni e un maschietto di 2. Gli abusi si sarebbero verificati mentre la donna si prendeva cura di loro in assenza dei genitori, trasformandosi in un orco: "Li usavano come giocattoli erotici costringendoli a subire le loro morbose attenzioni".Continua a leggere

Sesso con i bambini - coppia a processo : Rimini, 16 marzo 2019 - Due e quattro anni. E' l'età delle vittime, due bambini , residenti nel Riminese, che, stando all'accusa, sarebbero finite nelle grinfie di una coppia , la loro baby sitter ed ...

Caserta : tradito dall’ex moglie con l’asSessore - il maresciallo li ricatta per vendetta : Non ha per nulla digerito l’idea che l’ex moglie avesse trovato un altro uomo. Un maresciallo dei vigili urbani di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, ha deciso di punire la coppia che aveva sorpreso insieme: quindi li ha obbligati a farsi fare delle fotografie in pose compromettenti. Queste immagini sono servite in seguito per ricattare l’amante della donna, che è assessore in un comune del Beneventano: un modo di reagire davvero ...

Maresciallo trova l’ex moglie con l’amante asSessore : li sequestra - scatta foto hot e poi li ricatta : La sorpresa e poi la vendetta con il ricatto: è quanto accaduto ad un Maresciallo in provincia di Benevento. Per punire l’ex moglie della sua nuova relazione, ha sequestrato in un appartamento la donna e l’uomo, costringendoli a farsi fotografare in pose compromettenti; le foto sono poi state utilizzate per ricattare l’uomo, assessore di un Comune del Beneventano. Sono le accuse che hanno portato agli arresti domiciliari un ...

Prato - prof incinta dopo Sesso con l’allievo 15enne : “Mio figlio assomiglia al ragazzino” : La 31enne di Prato, incinta dopo una relazione sessuale con un ex allievo di 15 anni, avrebbe fatto notare a chi la incontrava per strada "la somiglianza del neonato con lo studente": "Visto come somiglia al ragazzino?", avrebbe chiesto. Intanto proseguono le indagini e il marito della donna continua a rivendicare la paternità del piccolo: "Mia moglie lo ha avuto da un 14enne. Ma lo cresco da mesi. Ora è mio figlio".Continua a leggere

Mamma 26enne si filma mentre fa Sesso con il figlio di 4 anni - poi vende i video ai pedofili : Una donna di 26 anni ha registrato i rapporti sessuali avuti con il figlio di 4 anni, rivendendo poi quelle clip ai pedofili su Internet a circa 100 euro l'una. Arrestata, è accusata di stupro, corruzione sessuale di minori, produzione e distribuzione di materiale pornografico. Il piccolo, invece, è stato consegnato agli assistenti sociali.Continua a leggere

Prato - Sesso con alunno 14enne/ Cosa rischia l'insegnante? Indagini in corso : sesso con alunno di 14 anni a Prato: Cosa rischia l'insegnante accusata di violenza sessuale? Le Indagini sono ancora in corso

Veneto : asSessore Marcato - 'Ue tenga conto peculiarità nostre imprese' (2) : (AdnKronos) - L’assessore ha tracciato un sintetico quadro dell’economia veneta che a livello nazionale ha il tasso di disoccupazione più basso e la crescita più alta (+1,1%) del PIL che con 162 miliardi di euro rappresenta il 9,4% del PIL italiano. L’export ha quasi toccato i 62 miliardi e l’indust

Veneto : asSessore Marcato - 'Ue tenga conto peculiarità nostre imprese' : Venezia, 14 mar. (AdnKronos) - “La struttura imprenditoriale del Veneto, fatta per il 90% da piccole e piccolissime imprese, è diversa da altre realtà. Siamo diversi ma questa diversità è un’assoluta ricchezza. Quando si immaginano strategie intelligenti occorre tener conto di queste peculiarità e n

Sesso con la prof a Prato - il marito : «È mio figlio - nonostante tutto». Ma non va a lavoro da giorni : Il caso dell'infermiera di Prato che ha avuto un figlio da un ragazzino di 14 anni ha fatto parlare tutta l?Italia: il bimbo ha già cinque mesi, il test del Dna ha confermato...

Sesso con la prof a Prato - il marito : 'È mio figlio - nonostante tutto'. Ma non va a lavoro da giorni : IL MINISTRO: NON È UNA prof 'La donna protagonista del triste caso di cronaca che si è verificato a Prato non è una 'prof'. È emerso con chiarezza, infatti, che si tratta di un'operatrice socio ...

'Io e il Sesso a 86 anni'. Sandra Milo senza pudori : la confessione in diretta : "Oggi compio ottantasei anni ma me ne sento quindici, o al massimo sedici". Sandra Milo , a Un Giorno da Pecora , su Rai Radio1, risponde così agli auguri che le hanno fatto i conduttori Giorgio Lauro ...