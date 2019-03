Memorizza 52 carte in 54 secondi e vince il Campionato Italiano di Memoria Open 2019

L’app Google Pay da oggi Memorizza anche le carte d’imbarco : Da oggi l’app Google Pay diventa più utile. Oltre a tessere fedeltà, carte di credito e carte regalo, ma da oggi si possono includere nell’app anche le carte d’imbarco degli aerei. Gli utenti iPhone e iPad lo possono già fare con l’app Wallet, per quelli Android la funzione era abilitata solo in alcune nazioni, non in Italia. È una caratteristica utile, perché quando si riceve il biglietto aereo via mail molti giorni prima ...