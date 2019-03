' Io non vedo nessuna recessione in Italia | solo un po' di rallentamento'

Gigi D'Alessio coach di The Voice : "È la mia prima volta. non vedo l'ora di condividere la magia della musica" : La musica torna a suonare con The Voice su Rai2, la rete che - non va dimenticato - aveva dato i natali anche X Factor fino al 2010, anno della sua quarta e ultima edizione sulla tv generalista, prima del passaggio a Sky che intanto annuncia di aver 'blindato' lo show per altre quattro stagioni. È Gigi D'Alessio la grande sorpresa della nuova giuria di "The Voice Of Italy", il talent show al via (salvo cambiamenti) dal 16 aprile in prima ...

Mazzarri : 'Vedo un buon Belotti - non commento le scelte di altri tecnici' : Incrocio pericoloso per il Torino di Mazzarri, alla 50° panchina in granata, contro un Bologna a caccia di punti salvezza dell'ex Mihajlovic. L'Europa è a portata di mano ma i granata non possono ...

F1 - Giovinazzi non brilla ma si esalta : “sono molto eccitato - non vedo l’ora di tornare in pista domani” : Il driver italiano ha commentato la giornata di libere, esprimendo le proprie sensazioni al termine delle due sessioni E’ della Mercedes di Lewis Hamilton il miglior tempo nelle seconde prove libere del primo Gp della stagione in Australia. Il campione del mondo ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas per soli 48 millesimi, abile a sua volta a tener dietro le due Red Bull di Verstappen e Gasly. Solo quinto Vettel, con ...

F1 - Raikkonen non si pone limiti : “non vedo l’ora che arrivi la qualifica - dietro i top team tutto è possibile” : Il pilota dell’Alfa Romeo Racing ha parlato al termine delle due sessioni di libere, svelando di essere impaziente di scendere in pista per le qualifiche di domani Un decimo di gap da Vettel, con Leclerc e le due Renault alle proprie spalle. Kimi Raikkonen ha fatto faville nella seconda sessione di libere del Gp d’Australia, mettendo in mostra una C38 alquanto competitiva insieme ad Antonio ...

I medici non vedono una briglia amniotica e Anna nasce senza una gamba : “È stato un trauma” : La storia di Anna, nata prematura alla 30esima settimana sette mesi fa e senza la gamba destra a causa delle briglie amniotiche. I medici non se ne erano accorti durante i controlli e i genitori lo hanno saputo solo al momento del parto. L'appello della mamma Agata: "È stato un trauma. Ora le serve una protesi ma le spese sono tante. Vogliamo solo il meglio per lei".

Iron Maiden - Bruce Dickinson : 'non vedo nessun motivo per cui dovremmo ritirarci' : Si ritireranno prima o poi gli Iron Maiden? Non lo si chieda a Bruce Dickinson: lo storico cantante degli Iron Maiden infatti, intervistato nel corso del talk show spagnolo Late Motiv ha parlato del futuro della band, escludendo, per il momento, il ritiro. L'intervista Intervistato durante il talk show spagnolo Late Motiv, Bruce Dickinson non ne vuole sentir parlare di un eventuale ritiro degli Iron Maiden. "Per quanto mi riguarda comunque, non ...

Lo Biondo : "A Monreale non vedo altre liste civiche. Prematuro parlare di alleanze. Da soli si può vincere" : "Non ho più nulla da dividere con quel mondo, sono stato maltrattato, umiliato politicamente. È un discorso chiuso". Lo Biondo si candida sindaco alla guida di una lista civica, #OLTRE, ma a Monreale ...

Pd - Travaglio su La7 : “Zingaretti? non vedo discontinuità. Ha omaggiato Chiamparino e ha nominato Zanda tesoriere” : “Pd e M5s? Non ho mai pensato che fossero due forze politiche omogenee. Lo scorso anno pensavo che fossero un po’ meno omogenee di quanto non lo siano Lega e M5s“. Così, a Otto e Mezzo (La7), il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, risponde a una domanda del giornalista Paolo Mieli, in un dibattito sul futuro del Pd di Zingaretti. E aggiunge: “Il Pd è rimasto ibernato sull’Aventino aspettando che i ...

Rafael Nadal : 'non mi vedo in campo a 37 anni come Roger Federer' : ... ma in questo sport è normale che accadano alcune sorprese, la differenza tra i giocatori non è così alta come prima, tutto può succedere in questo sport e specialmente in questo tipo di tornei dove ...

Tennis – Simona Halep si confessa : “soffro dopo ogni sconfitta! non vedo l’ora di giocare su terra - sul cemento le caviglie…” : Simona Halep svela di aver sofferto dopo il ko di Indian Wells contro Vondrousova: la n°2 al mondo non aspetta altro che l’arrivo della stagione su terra rossa Simona Halep è uscita mestamente nelle fasi iniziali di Indian Wells, perdendo il suo match degli ottavi di finale contro Marketa Vondrousova. La Tennista romena è apparsa giù di tono in conferenza stampa, spiegando di sentirsi sempre così dopo ogni sconfitta e di aver ...

F1 : Leclerc - non vedo l'ora di cominciare : ROMA, 14 MAR - "Non vedo l'ora di scendere in pista, per scoprire il nostro vero valore. Credo che non sentirò troppo l'emozione anche se sono onorato di poter guidare una Ferrari": Scalpita Charles ...

F1 - Charles Leclerc sul debutto del Mondiale 2019 : “Sarà una gara speciale a Melbourne - non vedo l’ora di correre” : Charles Leclerc è senza dubbio tra gli osservati speciali del prossimo Mondiale 2019 di Formula Uno. Il pilota monegasco, nuovo alfiere della Ferrari, è pronto a raccogliere la sfida, cercando di apprendere nel più breve tempo possibile cosa voglia dire correre per il team più prestigioso e rinomato del Circus. Reduce da un’annata, quella dell’esordio, ottima con i colori dell’Alfa Romeo-Sauber condita da dieci top-10 centrate, ...

F1 - Carlos Sainz : “non vedo l’ora di cominciare la stagione 2019” : Carlos Sainz è atteso da un 2019 che lo vede al debutto in McLaren. Il pilota iberico, che farà coppia con Lando Norris in questa stagione, ha confidato alle pagine di Marca alcune sensazioni in vista dell’ormai imminente stagione. Queste le sue parole: “Dopo due settimane di produttivi test prestagionali, sono emozionato per l’inizio dell’annata 2019. Melbourne è il posto perfetto per cominciare, ricorderò sempre il mio ...

Domenica In Paola Barale non vedo Raz da dopo l’isola : Paola Barale con Mara Venier ripercorre i momenti salienti della sua carriera e della sua vita a “Domenica In”. La showgirl non voleva entrare nel mondo dello spettacolo, quando era molto giovane le sue foto sono state inviate a un’agenzia milanese e la somiglianza con la popstar Madonna le ha fatto avere le prime grandi occasioni. Da giovanissima ha lavorato con i più grandi della televisione. Sugli esordi spiega: «Non mi divertivo perché ...