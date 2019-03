Il labrador della Finanza Losna scova un quintale di hashish in un' auto Due arresti

agi

(Di domenica 17 marzo 2019) Oltre undisequestrato al porto di Civitavecchia dai militari del Comando provincialeGuardia didi Roma che hanno arrestato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti due cittadini ucraini, un uomo e una donna di 41 e 32 anni. I 106 chilogrammi di stupefacente erano nascosti all'internolorovettura. L'operazione è scaturita all'esito di una ispezione dei finanziericompagnia di Civitavecchia - sulla lista passeggeri e mezzi imbarcati sul servizio di linea con la Spagna che ha consentito di individuare e sottoporre a controllo il veicolo.La coppia, proveniente da Barcellona, all'atto del controllo, dopo un iniziale atteggiamento da turisti tranquillamente in vacanza, alle prime domande sul loro soggiorno in Italia e sugli itinerari che avrebbero seguito, ha iniziato a mostrare sempre maggiori segni di nervosismo e ...

