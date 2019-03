Giù dal decimo piano | morti donna e nipote di 5 anni

Zia e nipote Giù dal decimo piano - ipotesi omicidio-suicidio : Una donna di 35 anni e il nipotino di 5 sono morti precipitando dal decimo piano di uno stabile a Modena, in largo Montecassino, zona Morane. Inutili i pur tempestivi soccorsi. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri c'è anche quella che si sia trattato di un omicidio-suicidio.

Biathlon - tutte le medaglie vinte dall’Italia ai Mondiali di biathlon. 2 ori in un giorno dopo 22 anni di digiuno : Ad inizio rassegna le medaglie iridate dell’Italia del Biathlon nella storia erano 22, oggi, a Mondiali conclusi, sono 27: l’oro mancava dal 1997, dopo 22 anni ne sono arrivati due tutti insieme, a distanza di meno di tre ore l’uno dall’altro. Ecco tutti i podi degli azzurri nella storia dei Mondiali di Biathlon: 1979 Ruhpolding (Ger) – Bronzo Luigi Weiss 10 km sprint maschile 1985 Ruhpolding (Ger) – Bronzo ...

Giulia De Lellis spiazzata dalla richiesta di una donna : 'Non mi ha neppure riconosciuta' : Piccola disavventura per Giulia De Lellis, la quale ieri pomeriggio ha raccontato sui social un episodio alquanto particolare che le è capitato mentre passeggiava per strada e che un po' l'ha lasciata spiazzata. Ad un certo punto, infatti, alla De Lellis si è avvicinata una donna, la quale le ha chiesto se potesse darle una mano a truccarsi. Ovviamente Giulia credeva che tale persona l'avesse riconosciuta ma così non era. Il racconto di Giulia ...

Gran Premio d’Australia - è subito doppietta Mercedes : ma a sorpresa a trionfare è Bottas. Ferrari Giù dal podio : doppietta Mercedes nel Gran Premio di Australia, prima gara del Mondiale di Formula 1 2019. Trionfa a sorpresa Vallteri Bottas davanti a Lewis Hamilton. Terzo posto per Max Verstappen sulla nuova Red Bull motorizzata Honda. Fuori dal podio la Ferrari con Sebastian Vettel che non va oltre il quarto posto davanti al compagno di squadra Charles Leclerc. Rosse lontanissime dalle Mercedes. Sesto posto per Kevin Magnussen su Haas, settimo per Nico ...

F1 : in Australia trionfa Bottas - Giù dal podio la Ferrari : Il finlandese della Mercedes ha dominato la prima gara della stagione. Secondo Hamilton, solo quarta la rossa di Sebastian Vettel

F.1 - GP d'Australia - Bottas vince a Melbourne. Ferrari Giù dal podio : La Mercedes inaugura la stagione 2019 con una doppietta: a vincere, però, non è stato il poleman Lewis Hamilton, ma il suo compagno di squadra Valtteri Bottas. Il finlandese della Mercedes è riuscito a prendersi la prima posizione in partenza e ha poi allungato su tutti, prendendosi anche il punto aggiuntivo del giro più veloce della gara. Hamilton si è dovuto accontentare della seconda posizione, chiudendo davanti a Max Verstappen. L'olandese ...

Assessore Cordaro : "Scambiato dalla Procura per un pregiudicato" : Palermo, 16 mar. (AdnKronos) - "Ho scoperto solo per caso che la Procura di Termini Imerese mi ha scambiato per un pregiudicato con una condanna passata in giudicato per lesioni e omicidio colposo. Ma il Cordaro indicato nell'avviso di conclusioni indagini che mi è arrivato non sono io. E' un mio om

Cosa significa e da dove viene l'ok rovesciato fatto dal killer di Christchurch davanti ai giudici : Mentre il giudice gli leggeva i gravissimi reati di cui è accusato, Brenton Tarrant è rimasto impassibile. Il responsabile della strage in due moschee neozelandesi - nella quale sono morte 49 persone - ha fatto un gesto singolare. Sprezzante, in silenzio, con le manette ai polsi, ha disegnato con le mani un 'ok' capovolto, un simbolo che stato è attribuito ai suprematisti bianchi. Sul suo significato, però, ci sono ...

Ciclismo – “Caso Preidler” - Dumoulin ci va Giù pesante : “il doping non è scomparso dal nostro mondo” : Le dure parole di Tom Dumoulin sull’ammissione di Preidler di diversi giorni fa: l’olandese certo che il doping sia ancora molto diffuso nel Ciclismo Il Ciclismo sta regalando forti emozioni con due corse prestigiose ed importanti, la Parigi-Nizza e la Tirreno-Adriatico. A margine delle tappe di queste due competizioni, è impossibile non parlare dell’ammissione di circa 1′ giorni fa di Preidler (QUI LE SUE ...

Francisco Franco - i resti saranno riesumati dal mausoleo il 10 giugno : saranno esumati e trasferiti in un cimitero di Madrid i resti del dittatore spagnolo Francisco Franco, attualmente nel mausoleo nella Valle de los Caidos. La riesumazione avverrà il prossimo 10 giugno.

