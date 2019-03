ilnapolista

(Di domenica 17 marzo 2019) Anche Diresle orme die lasciare la maglia azzurra per la. Lo scrive Maurizio Nicita nell’edizione odierna delladello Sport, a chiusura di un pezzo in cui riprende le parole del calciatore Belga nell’intervista rilasciata ieri a Radio Kiss Kiss «La mancanza del gol mi annoia». Maa Salisburgo ha dimostrato di essere tornato e di essere sempre una pedina fondamentale per il gioco d’attacco e non solo del Napoli.inDunque questiro essere gli ultimi mesi di Dries con la maglia del Napoli, un divorzio che si prospetta però senza strappi, ma con la serenità che lo ha sempre caratterizzato:“Con ogni probabilità, che ha ancora un altro anno di contratto, aaccetterà, come l’amico, le sirene cinesi e lascerà il Napoli. Ma a quel divorzio vuol arrivare serenamente, ...

napolista : #Gazzetta: a fine stagione #Mertens potrebbe seguire #Hamsik in Cina - MondoNapoli : GAZZETTA - Mertens-Napoli, a fine stagione sarà addio: il belga raggiungerà un suo caro vecchio amico - -