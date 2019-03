Con chi vuole allearsi Zingaretti

Congresso mondiale famiglie - Zingaretti : “Vogliono donne chiuse in casa - governo squallido”. Ovazione all’Assemblea Pd : “A fine mese si sono dati appuntamento a Verona con il solito atteggiamento bifronte e ipocrita del nostro governo, a loro diciamo che la famiglia è una comunità di affetti, non gerarchie o politiche ideologiche e autoritarie che mirano a costringere a casa le donne”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, cui l’Assemblea del Pd ha riservato in questo passaggio una ‘standing ovation’. L'articolo Congresso mondiale famiglie, ...

LIVE Sci alpino - Slalom maschile Soldeu 2019 in DIRETTA : inizia la seConda manche - gli italiani ci provano! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello speciale maschile di Soldeu (Andorra) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La coppa è già stata assegnata da tempo all’austriaco Hirscher, si gareggia per la gloria ma non mancano i motivi di interesse per l’ultimo speciale della stagione che vedrà la sfida finale tra l’austriaco, in odore di ritiro, gli altri due big della specialità Kristoffersen e Pinturault e gli outsider ...

Vercelli - la figlia vuole vivere 'all'italiana' : padre marocchino tenta di investirla Con l'auto : L'episodio, che risale a qualche giorno fa, è accaduto a Livorno Ferraris in provincia di Vercelli dove una famiglia di origini marocchine vive ormai da molti anni. Il padre , 50 anni, ha tentato di ...

Si pulisce le orecchie Con i bastoncini : 31enne rischia di morire per una infezione : A causa di un pezzo di bastoncino rimasto incastrato nel canale uditivo un uomo inglese di trentuno anni ha sviluppato una grave infezione con convulsioni, vomito e perdita di memoria. Operato, ha poi avuto bisogno di due mesi di antibiotici per via endovenosa e orale per curare l’infezione. Il caso riportato sulla rivista medica British Medical Journal Case Reports.Continua a leggere

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soldeu 2019 in DIRETTA : seConda manche - Brignone out - Shiffrin vuole chiudere in bellezza : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Soldeu (Andorra), ultima gara della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Bastano tre punti a Mikaela Shiffrin per conquistare l’ennesima coppa di specialità (la terza) di una stagione indimenticabile, nella quale la statunitense ha raggiunto quota 16 vittorie, nuovo record storico. Se per la Coppa a Shiffrin basterà l’ultimo colpo di coda, per la vittoria finale niente ...

Ascolti Tv 16 marzo 2019. Con Julia Roberts C'è Posta per te chiude in bellezza : Ascolti Tv di sabato 16 marzo 2019 . Julia Roberts spinge ancora di più Maria De Filippi che chiude anche questa stagione di C'è Posta per te in trionfo su Canale 5: 5 milioni e mezzo la media ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soldeu 2019 in DIRETTA : iniziata la seConda manche - Shiffrin vuole chiudere in bellezza : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Soldeu (Andorra), ultima gara della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Bastano tre punti a Mikaela Shiffrin per conquistare l’ennesima coppa di specialità (la terza) di una stagione indimenticabile, nella quale la statunitense ha raggiunto quota 16 vittorie, nuovo record storico. Se per la Coppa a Shiffrin basterà l’ultimo colpo di coda, per la vittoria finale niente ...

Consumi - svolta salutista : nel 2018 acquistati 9 miliardi di chili di frutta e verdura : svolta decisamente salutista nel carrello della spesa degli italiani con gli acquisti di frutta e verdura che nel 2018 hanno fatto segnare il record da inizio secolo con un quantitativo pari a circa 9 ...

Galleria NOVITA' IMPORTANTI PER L'ACCESSO NEL MONDO DEL LAVORO Con LE QUALIFICHE DI ALLIEVO UFFICIALE DI COPERTA E ALLIEVO UFFICIALE DI MACCHINA. : ... già dal primo anno di vigenza dei nuovi diplomi, di non disperdere le potenzialità del titolo di studio che concretizzano un diretto raccordo con il MONDO del LAVORO. La comunicazione dell'Istituto ...

LIVE Sci alpino - Gigante femminile Soldeu 2019 in DIRETTA : alle 12.15 la seConda manche - Shiffrin vuole chiudere in bellezza : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Soldeu (Andorra), ultima gara della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Bastano tre punti a Mikaela Shiffrin per conquistare l’ennesima coppa di specialità (la terza) di una stagione indimenticabile, nella quale la statunitense ha raggiunto quota 16 vittorie, nuovo record storico. Se per la Coppa a Shiffrin basterà l’ultimo colpo di coda, per la vittoria finale niente ...

Giulia De Lellis spiazzata dalla richiesta di una donna : 'Non mi ha neppure riConosciuta' : Piccola disavventura per Giulia De Lellis, la quale ieri pomeriggio ha raccontato sui social un episodio alquanto particolare che le è capitato mentre passeggiava per strada e che un po' l'ha lasciata spiazzata. Ad un certo punto, infatti, alla De Lellis si è avvicinata una donna, la quale le ha chiesto se potesse darle una mano a truccarsi. Ovviamente Giulia credeva che tale persona l'avesse riconosciuta ma così non era. Il racconto di Giulia ...

Elezioni Slovacchia : l'europeista Caputova va al ballottaggio Con il 40% dei voti : Al secondo turno delle Elezioni presidenziali in Slovacchia passano l'avvocatessa liberale ed europeista Zuzana Caputova e il diplomatico Maros Sefcovic. Dopo lo scrutinio del 92% dei voti del primo ...

Vecchia guardia Lega Contro la deriva "cattolico-integralista" Capogruppo a Verona Mauro Bonato si dimette : Il leghista della prima ora contro quelli dell’ultima, che stanno (anche) al governo. Fanno rumore le dimissioni di Mauro Bonato, storico esponente del Carroccio e consigliere leghista del comune di Verona che ha lasciato in segno di protesta contro il nuovo corso della Lega, impegnata a sindacare su questioni di genere ed etiche. La goccia che ha fatto traboccare il vaso per Bonato, deputato per due legislature a partire dal 1992, è il ...

Ines Trocchia : “Con me i calciatori ci provano in tanti” : Ines Trocchia è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format “I Lunatici”, condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte. La modella e influencer campana ha parlato del suo rapporto con gli uomini: “In un uomo guardo tanti aspetti. Mi deve dare sicurezza ma non essere troppo accondiscendente, altrimenti mi stanco. Deve trattarmi bene, farmi sentire importante, ma non deve essere ...