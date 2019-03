Che fine ha fatto l’inflazione?

Pensione anticipata con 46% di invalidità Che fine ha fatto la proposta? : Pensione anticipata con 46% di invalidità che fine ha fatto la proposta? anticipata con 46% di invalidità Da tempo si parla della possibilità di estendere la Pensione anticipata anche ai soggetti che hanno tra il 46% e il 74% di invalidità. Sul tema era stato anche attuato un emendamento a firma PD presentato in Senato dai promotori Nicoletta Favero e Gianluca Susta. L’obiettivo era quello di estendere la possibilità della Pensione ...

Che fine ha fatto Alessandro Casillo? Aggiornamenti sul cantante di Amici : Alessandro Casillo assente ad Amici 18: cos’è successo al cantante? Oggi Alessandro Casillo non era presente alla puntata di Amici 18. Non ha partecipato alla registrazione di ieri e i dubbi sul cantante si sono moltiplicati nel tempo: che fine ha fatto? C’è chi è pronto a scommettere che abbia deciso di lasciare la scuola […] L'articolo Che fine ha fatto Alessandro Casillo? Aggiornamenti sul cantante di Amici proviene da ...

Nicole - Karima e Marysthell : Che fine hanno fatto le “Papi girl” : Su di loro s’è scritto di tutto. Forse troppo. Di certo, sono state protagoniste per diversi anni della cronaca italiana. Su di loro, i riflettori si sono accesi nel 2011, quando è esploso il caso Karima El Marough, meglio nota come Ruby Rubacuori, tra le prime donne a frequentare le feste ad Arcore. Parliamo delle “olgettine”, termine rimbalzato sui media di tutto il mondo per definire le ospiti delle cene di Silvio Berlusconi. Termine nato ...

Sci alpino - Chiara Costazza annuncia il ritiro : “Il momento in cui realizzi Che questo piccolo bellissimo mondo sta finendo è triste” : Al termine della prima manche dell’ultimo slalom speciale stagionale della Coppa del mondo femminile di sci alpino, ha annunciato il ritiro Chiara Costazza, che al sito federale ha rilasciato una lunga intervista. L’azzurra ha iniziato così: “Oggi è stata la mia ultima gara. È stata un’emozione incredibile, ho dato tutto a questo sport e non ho nessun rimpianto. Ho dato sempre il massimo, qualche volta non è andata bene ...

Maurizio Martina polverizzato - vendetta nel Pd : Che fine oscena fa l'ex segretario : Maurizo Martina non ha fatto in tempo a perdere le primarie e già si ritrova solo e rottamato dai suoi ex sostenitori renziani. La sua è solitudine del numero zero, una desolata condanna politica che sigilla un percorso subalterno, incolore, destinato appunto a sconfitta certa. La notizia di ieri è

Fabrizio Corona - fine drammatica. "Tornato in Italia - gli ho scritto Che...". Il messaggio privato : distrutto : Un messaggio "non carinissimo" a Fabrizio Corona. Intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo, l'ex concorrente dell'Isola dei famosi Jeremias Rodriguez, appena rientrato dall'Honduras, ha rivelato di aver avuto un confronto teso con l'ex cognato, compagno di Belen Rodriguez, a seguito della puntata

Che fine ha fatto la pista di pattinaggio a Ragusa? : Che fina ha fatto la pista di pattinaggio in viale Colajanni a Ragusa. La segnalazione del consigliere comunale Mario Chiavola del Pd

Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana : Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalle 11 di venerdì) L’inferno di Grillo - Comico che non fa ridere, politico che non comanda. Il fondatore del M5s condannato dalla legge del contrappasso: sale s

Maddie McCann - l'ultima terrificante pista : 'Ecco Che fine ha fatto' - il documentario-choc : Questo è quanto sostiene una nuova serie prodotta da Netflix che racconta l'infinito caso di cronaca che ha scosso l'opinione pubblica di tutto il mondo. Un investigatore privato assunto dalla ...

Maddie McCann - l'ultima terrificante pista : "Ecco Che fine ha fatto" - il documentario-choc : Si fa strada un ultima, terrificante, pista nel caso di Maddie McCann, la bimba inglese scomparsa nel nulla nel lontano maggio del 2007. Si trovava in vacanza con i genitori nell'Algarve, in Portogallo, a Praia da Luz. Di lei non si è mai più saputo nulla. E ora si fa strada la pista del rapimento d

Altro Che 40 megapixel! Qualcomm prevede Che verrà abbattuta “quota 100” entro fine anno : Qualcomm è per nulla spaventata dalla cosa: alcuni dei suoi chipset sono già equipaggiati a dovere per elaborare degli scatti fino a 192 megapixel L'articolo Altro che 40 megapixel! Qualcomm prevede che verrà abbattuta “quota 100” entro fine anno proviene da TuttoAndroid.

Che fine ha fatto Carmen Sandiego? Da oggi puoi cercarla su Google Earth : Che fine ha fatto Carmen Sandiego? Chiunque sia stato ragazzino negli anni ’90 si è posto almeno una volta questa domanda, titolo di una serie animata che per l’appunto era incentrata sulla caccia alla ladra incallita e di rosso vestita Carmen Sandiego. La serie è stata ripresa a gennaio da Netflix con qualche modifica alla trama e un’estetica tutta nuova, e in occasione si questo rilancio la piattaforma di streaming ha deciso ...

Silvia Romano - Che fine ha fatto la volontaria? Troppe le domande senza risposta : Che fine ha fatto Silvia Romano? Sono passati ormai 114 giorni da quando non si sa più nulla della giovane volontaria di Milano rapita in un villaggio di Chakama, in Kenya. Come riporta il Quotidiano Nazionale, le ultime notizie, per quanto lacunose, sono quelle arrivate dalla polizia kenyota lo sco

Che fine ha fatto l'acquisto di nuovi 11 convogli tram? : Entro il mese partiranno le gare per l'acquisto dei mezzi, finanziati con 50 milioni dell'Unione Europea »., https://palermo.gds.it/articoli/cronaca/2016/01/03/il-lento-avvio-del-tram-fra-ritardi-e-...