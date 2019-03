Vienna Cammarota continua il suo percorso e giunge in Basilicata | “Questi borghi si

Vienna Cammarota (AIGAE) : “Oggi aderisco allo sciopero mondiale in difesa dell’ambiente e dico grazie a Greta” : “Oggi aderisco allo sciopero mondiale sull’Ambiente. E’ il primo sciopero internazionale di questo tipo. Ringrazio Greta per quello che sta facendo per tutti noi. Da una ragazza è giunta una grande lezione anche di etica. Il mio modo di aderire allo sciopero mondiale sull’Ambiente è quello di attraversare e raccontare i borghi dell’Appennino. Il rischio di spopolamento ma anche le politiche che si stanno mettendo in campo per evitare questo ...

Vienna Cammarota è in Basilicata - a piedi sta attraversando e raccontando i borghi : “Ho consegnato la Bandiera, il nostro Tricolore al sindaco di Rapone bellissimo borgo che conta circa 943 abitanti ed è nella provincia di Potenza – ha affermato Vienna Cammarota – dove sono stata accolta davvero bene. Poi ho raggiunto anche Ruvo del Monte che conta ben 1054 abitanti. Alcuni scavi archeologici hanno portato alla luce più di un centinaio di tombe con i relativi corredi funerari, risalenti al VII-V secolo a.C. I ricchi corredi ...

Nuova impresa della guida Vienna Cammarota : “Sono in Basilicata. Difficile l’attraversamento dell’Irpinia” : “Apprendiamo con enorme piacere la notizia dell’ingresso in Basilicata della guida Ambientale Escursionistica, Vienna Cammarota, che sta attraversando i borghi per raccontarli. Accoglierò con gratitudine Vienna, guida salernitana partita dai Monti Lattari il 9 Marzo e che dopo 7 giorni di cammino tra i borghi dell’entroterra sarà a Monticchio la mattina del 16 marzo con il suo dono: la Bandiera dell’Italia quale luce sulle bellezze e sui luoghi ...

Incidente aereo in Etiopia : la guida Vienna Cammarota dedica un post a Sebastiano Tusa : “La notizia della scomparsa di Sebastiano Tusa, grande archeologo ed Assessore ai Beni Culturali della Regione Sicilia l’ho appresa al mio arrivo a Colliano, borgo che ho attraversato ieri sera durante il mio nuovo cammino. Il 14 Maggio del 2018, Sebastiano Tusa e la moglie Valeria Patrizia Li Vigni, mi accolsero con grande calore al mio arrivo al Parco Archeologico di Selinunte. Insieme riscrivemmo il viaggio di Goethe in Italia. Infatti io ...

La nuova impresa di Vienna Cammarota : “Parto per una nuova avventura. Andrò in Basilicata - attraverserò tutti i borghi” : “Dopo Karlovy Vary parto per una nuova avventura. Io Andrò in Basilicata, attraverserò tutti i borghi anche quei borghi spopolati, senza più un’anima. Mi auguro di farli rivivere questi borghi, con la mia presenza, con la mia testimonianza ed anche per questo ho scelto come compagna la nostra Bandiera, la Bandiera italiana”: lo ha affermato questa mattina Vienna Cammarota, salernitana, Guida Ambientale Escursionistica, che questa mattina ...

Il nuovo viaggio della guida AIGAE Vienna Cammarota : unirà a piedi i piccoli borghi dell’Italia - dei quali nessuno parla : “Vienna parte dal Castello Arechi di Salerno perché andrà dalla città verso le parti interne, verso i borghi e perché i monumenti rappresentano la memoria storica di un Paese. Oggi viviamo nella superficialità, stiamo perdendo la cultura della riflessione. Oggi si abbandonano i borghi per trovarsi in un contesto cittadino dove invece si sta perdendo l’attenzione per le relazioni umane ed il valore dell’unità familiare. Le città sono oramai come ...

Vienna Cammarota (AIGAE) : “Mi attende un’altra missione : raccontare i borghi interni” : “Ora mi attende un’altra missione: raccontare i borghi interni. Sabato vado e dedicherò il mio cammino ai borghi, alla loro storia ai loro tesori, ai ricordi, ai volti della gente vissuta e alle parole di Carlo Levi “mi è grato riandare con la memoria a quell’altro mondo, serrato nel dolore e negli usi, negato alla storia e allo Stato, eternamente paziente…” inizierò dai Monti Lattari e proseguirò sino ai Laghi di ...