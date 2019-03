Tecla Insolia vince Sanremo Young 2019

davidemaggio

(Di sabato 16 marzo 2019)- Finaleha il suo vincitore. La finale della seconda edizione del talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici ha incoronato, davanti ad Eden, Kimono e Giuseppe Ciccarese. Sarà, dunque, la giovane cantante livornese ad avere la possibilità di accedere al prossimoGiovani.La serata ha visto i quattro finalisti sfidarsi in tre manche. Nella prima hanno duettato con quattro big del Festival di: Eden con Paola Turci in L’ultimo ostacolo,con Arisa in Mi sento bene, Kimono con Shade in Senza farlo apposta, Giuseppe con Anna Tatangelo in Le nostre anime di notte. Nella seconda, invece, hanno cantato ognuno un successo italiano scelto da Tony Renis: per Eden Io che non vivo di Pino Donaggio, perGli uomini non cambiano di Mia Martini, per Kimono Le tasche piene di sassi di ...

