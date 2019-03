Riciclare per salvare la terra | lunedì la Giornata mondiale

5 idee per Riciclare il panettone a San Biagio (il 3 febbraio) : Spiedini di panettonepanettone affogato al caffèCrumble di panettonepanettone con crema di panna e mascarponeTartufi di panettoneNon è mai troppo tardi per mangiare il panettone: al naturale, o in gustose e facilissimi varianti ideali per riciclarlo se ancora ne avete a casa. Nella gallery sopra ne trovate cinque per provare perfette per festeggiare come si deve il 3 febbraio, giorno di San Biagio: una festa che a Milano va assolutamente onorata ...