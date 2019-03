Nuova Zelanda | quell' «ok capovolto» e le possibili trappole di Tarrant

corriere

(Di sabato 16 marzo 2019) Si discute sul contorno, si cerca di togliere valenza politica ad un massacro. Per questo sarà importante il lavoro di indagine. Gli investigatori dovranno decifrare la personalità dell'assassino, ...

Inter : ?? | I nostri pensieri vanno a tutte le persone colpite in Nuova Zelanda dagli attacchi terroristici #FCIM - GiuseppeConteIT : Sgomento per quanto accaduto in Nuova Zelanda. Il mio cordoglio per le vittime e il mio partecipe pensiero ai ferit… - welikeduel : 'Sincero dolore per quello che è successo in Nuova Zelanda. Il razzismo c'è, non è folklore, non è nostalgia malata… -