L' Equipe | ' Psg | in dubbio il rinnovo di Buffon'

PSG-Manchester United - Buffon demolito dall’Equipe : pagella pessima : PSG MANCHESTER United, Buffon nella bufera – Sarà che dalle parti di Parigi, o in Francia in generale, non sono abituati a veder giocare grandi portieri. Quindi, quando ne hanno sotto gli occhi uno, è raro che riescano ad apprezzarne a pieno le capacità. In particolar modo, poi, se questo portiere è italiano allora non […] L'articolo PSG-Manchester United, Buffon demolito dall’Equipe: pagella pessima proviene da Serie A News ...

Copertina de L’Equipe : allarme furti con scasso nelle case dei giocatori del Psg : I colpi quando giocano le partite “Furto con scasso sul calcio”. Titola così oggi L’Equipe che scrive: “dalla fine di dicembre più calciatori del Psg hanno subito furti con scasso per diversi milioni di euro. I ladri erano perfettamente informati sui loro domicili. Il quotidiano sportivo francese dedica quattro pagine al fenomeno, lancia l’allarme. La domanda è: esiste una banda specializzata nel “ripulire” gli appartamenti dei ...

L’Equipe : “Al Psg è rottura totale per il mercato tra Tuchel e il ds Henrique” : Non è arrivato il centrocampista difensivo Volano gli stracci dalle parti di Parigi. Oggi L’Equipe dedica due pagine allo scontro in atto nel Psg tra l’allenatore Tuchel e il direttore sportivo Henrique. rottura dovuta alla gestione del caso Rabiot messo fuori squadra per non aver prolungato il contratto e per la sessione invernale del calciomercato. L’Equipe titola: “Tuchel-Henrique al punto di non ritorno”. L’allenatore ...