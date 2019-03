Italia' s Got Talent 2019 | i finalisti

X Factor e Italia’s Got Talent rinnovano : dettagli sul futuro degli show : X Factor e Italia’s Got Talent rinnovano, accordo raggiunto: i dettagli sul futuro dei programmi Gli affezionati a X Factor e Italia’s Got Talent possono dormire sonni tranquilli. Le due trasmissioni sono state rinnovate per i prossimi anni. Nella giornata odierna Sky Italia ha infatti firmato un nuovo accordo di esclusiva con Fremantle Italy e […] L'articolo X Factor e Italia’s Got Talent rinnovano: dettagli sul futuro ...

Italia's Got Talent 2019 diretta ultima semifinale : anticipazioni : Italia’s Got Talent – il Talent show prodotto da Fremantle – in onda su TV8 in prima tv assoluta stasera, venerdì 15 marzo alle 21.15 è giunto all'ultima semifinale. Le chance per aggiudicarsi un posto per la finale live di settimana prossima sono scese a 5. Sono infatti solo 5 i Talenti che, riuscendo a conquistare i giudici Claudio Bisio, Federica Pellegrini, Frank Matano e Mara Maionchi, avranno accesso alla finale. ...

Ascolti tv : Il silenzio dell’acqua supera Sanremo Young - bene Italia’s Got Talent : La prima puntata Il silenzio dell’acqua di Canale 5 si è aggiudicata la prima serata di ieri grazie a 3.364.000 telespettatori e uno share del 15,28%. La semifinali di Sanremo Young su Rai1 ha ottenuto invece 3.076.000 telespettatori e uno share del 15,02%. Terzo gradino del podio per Italia’s Got Talent che su Tv8 ha totalizzato 1.356.000 telespettatori e il 6,2% di share. Ascolti tv, prime time Retequattro con ‘Quarto ...

Ascolti Tv 8 marzo 2019 - Sanremo Young stabile. Piace Italia's Got Talent su Tv8 : Ascolti Tv di venerdì 8 marzo 2019. Su Rai1 Sanremo Young è stato visto da una media di 3 milioni di spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 la prima puntata Il Silenzio dell'Acqua è andata ...

Italia's Got Talent 2019 - la semifinale : ecco chi sono i primi finalisti : Ebbene sì, manca ormai poco anche alla chiusura di Italia's Got Talent, il programma di TV8 che anche per quest'anno è già arrivato allo step appena antecedente a quello della finalissima del programma, che sarà trasmessa in diretta da Milano il prossimo 22 marzo.Proprio stasera, infatti, in prima serata su TV8, vediamo andare in onda la prima semifinale, con 5 gruppi di Talenti in gara su di un totale di 10, pronti a contendersi la vittoria ...

Italia's Got Talent 2019 : Nicola Virdis golden buzzer di Lodovica Comello : Ci stavamo tutti chiedendo quando sarebbe stato utilizzato, ed ecco risolto il misfatto: Lodovica Comello ha deciso di premere il suo golden buzzer a seguito dell'esibizione del quarto gruppo di questa prima semifinale di Italia's Got Talent.Così facendo, ha salvato l'eliminato Nicola Virdis, che dai giurati non era stato ammesso in finale. Il comico 'muto', in gruppo con il Coro Divertimento Vocale, aveva perso il confronto venendo eliminato ...

Italia's Got Talent 2019 - le anticipazioni della prima semifinale : A Italia's Got Talent è già tempo di prima semifinale, e l'appuntamento è per questa sera, in prima visione su TV8. Andrà in onda proprio stasera, infatti, la prima semifinalona del programma, seguita a ruota dalla seconda semifinale del 15 marzo, prima della diretta del 22 marzo, da Milano, con la chiusura definitiva del programma. E se mancano poche settimane all'ultima puntata, manca anche poco a scoprire chi riuscirà a convincere i ...