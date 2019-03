Internet | dalla Milano Digital Week parte il concorso #zerobullismo

Dalla carta a Internet - in un click millenni di invenzioni : Dai grandi musei scientifici, come il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci e il Museo Galileo, passando per il Sistema Museale dell'Universit degli Studi di Palermo - ...

Internet - dalla Svizzera un progetto per tenere la rete al sicuro : Navigazione in Internet (Getty images) Pisa – A trent’anni dallo sviluppo del protocollo http (hypertext transfer protocol), avviato da Tim Berners-Lee al Cern di Ginevra, dalla Svizzera arriva un progetto per rendere Internet più sicuro. Tracciando e indirizzando il traffico dei pacchetti dati. È questa, in sintesi, l’idea che David Basin, docente del Politecnico di Zurigo, ha presentato a Itasec, la conferenza italiana sulla ...

Russia sperimenterà l'isolamento dalla rete Internet globale : Roma, 12 feb., askanews, - La Russia intende sperimentare il distacco dell'internet globale, come parte di una politica di difesa nel caso in cui le potenze straniere decidano di optare per l'isolamento digitale di Mosca. Lo scrive oggi la Bbc. Il test dovrebbe avvenire entro il primo aprile, secondo il sito ...