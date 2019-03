Imane Fadil, Silvio Berlusconi: “Mi spiace per la sua morte ma non l’ho mai conosciuta” (Di sabato 16 marzo 2019) Silvio Berlusconi ha commentato la morte di Imane Fadil, la modella 34enne testimone chiave dell'accusa nel processo Ruby Ter, morta per un mix di sostanze radioattive lo scorso 1 marzo: "spiace che muoia sempre qualcuno di giovane. Non ho mai conosciuto questa persona e non le ho mai parlato". Eppure lei aveva raccontato di essere stata ad Arcore otto volte.



