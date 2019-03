Ho incontrato il diavolo | il libro inedito in cui Imane Fadil racconta le

huffingtonpost

(Di sabato 16 marzo 2019) Lo aveva annunciato già da mesi:, la testimone chiave del processo Ruby, aveva scritto unperre quello che aveva visto e sentito alle "cene galanti" nella villa di Arcore. Il titolo dello scritto, ora in mano ai magistrati, era d'impatto: "Hoil". Il Fatto Quotidiano ha avuto modo di leggere le bozze di quelle pagine, rimaste in attesa di un editore fino alla morte della giovane donna, avvenuta il primo marzo , dopo un mese di agonia. L'ipotesi è che sia stata avvelenata da un mix di sostanze radioattive.Si legge sul Fatto Quotidiano:Il suo ricordo partiva dalla prima volta che mise piede nella villa di Arcore. Fu accompagnata dall'agente titolare dell'agenzia "Lm management" - Lm come Lele Mora - della quale faceva parte in quegli anni. Appena scesa dall'auto - ha scrittonelsentì urla e versi di voci ...

altropadrepio : RT @ICPrincipe_SMCV: gli alunni della Classe 5F hanno incontrato i responsabili di @santantuono_ITA Durante l'incontro si è parlato della F… - ecocomunicatori : RT @ICPrincipe_SMCV: gli alunni della Classe 5F hanno incontrato i responsabili di @santantuono_ITA Durante l'incontro si è parlato della F… - luigiferraiuolo : RT @ICPrincipe_SMCV: gli alunni della Classe 5F hanno incontrato i responsabili di @santantuono_ITA Durante l'incontro si è parlato della F… -