Berlusconi attacca un italiano su due con fiducia nel governo | ' Sei un co ne' VIDEO

Blastingnews

(Di sabato 16 marzo 2019) Silvionon ha mai avuto parole tenere nei confronti delattualmente in carica. Il sodalizio che oggi compone la maggioranza è visto quasi come il fumo negli occhi dal Cavaliere. Più volte ha manifestato la sua preoccupazione per il Paese nelle mani del Movimento Cinque Stelle ed allo stesso tempo non ha risparmiato stilettate alla Lega, rea di aver tradito il programma del centro-destra abbracciando un programma troppo "grillino". E fa particolarmente rumore l'uscita odierna in cui, senza giri di parole, si scaglia contro il 50% degli italiani che ancora oggi manifesta una certanei confronti di chi attualmente occupa i banchi governativi in Parlamento.Il centro-destra sta cambiando conformazione Silvio, nonostante abbia oltrepassato gli ottanta anni, ha scelto di scendere in campo per le europee in prima persona. Una scelta fatta per aiutare ...

petra_romano : RT @miiicchheelleee: @gabelmanu @CarloneDaniela @petra_romano solo chiacchiere, tanto i 5s sono destinati a scomparire i comunisti ritornan… - miiicchheelleee : @gabelmanu @CarloneDaniela @petra_romano solo chiacchiere, tanto i 5s sono destinati a scomparire i comunisti ritor… - n3m0scrapbook : RT @guttolo: Guliano Ferrara attacca Greta. Ferrara, quello che difendeva Berlusconi nel caso Ruby. Insomma, ce l'ha proprio con le minore… -