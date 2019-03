ATP Indian Wells – Semifinale di fuoco tra Thiem e Raonic | il giovane austriaco raggiunge

sportfair

(Di sabato 16 marzo 2019)manda al tappetoe stacca il pass per la finalissima del torneo ATP dicontro Roger Federer Dopo il ritiro di Rafa Nadal dal torneo ATP di, che ha regalato a Federer il pass per la finalissima di domani, si sono sfidati sui campi in cemento statunitensiper l’ultimo posto vacante per andare a caccia del titolo.Una sfida appassionante: entrambi i tennisti hanno dato in campo tutto ciò che potevano, dimostrando di voler volare in finale a tutti i costi. Il match è durato ben due ore e 34 minuti e a spuntarla alla fine è stato il. Il tennista, numero 8 del ranking ATP ha mandato al tappeto il suo avversario, il canadese numero 14 della classifica mondiale, col punteggio di 7-6, 6-7, 6-4. La finalissima dunque per il titolo del torneo ATP disarà trae Federer.L'articolo ATP ...

Eurosport_IT : La semifinale che tutti volevano non ci sarà: Nadal dà forfait e Federer va dritto in finale a #IndianWells - Tenniscircus : Atp Indian Wells: Thiem supera Raonic e raggiunge Federer in finale - - GiuliaV5 : RT @Eurosport_IT: La semifinale che tutti volevano non ci sarà: Nadal dà forfait e Federer va dritto in finale a #IndianWells -