Unioni Civili | Giudice | ok all' assegno di divorzio ad una coppia di donne

Legge Cirinnà - Mussolini : "Dico sì alle Unioni Civili anche per gli eterosessuali" : "Viva la Cirinnà. Ha fatto bene a esporre quel cartello su Dio, Patria e famiglia. Ma in fondo è vero: è una vita de m... perché ci son dei condizionamenti pazzeschi. In Italia siamo troppo condizionati". Parola di Alessandra Mussolini. Strano, ma vero. L'europarlamentare - ex Forza Italia - ha difeso la senatrice del Partito Democratico e la Legge che porta il suo nome sulle unioni civili.La Mussolini, ospite de La Zanzara su Radio 24, ha anche ...