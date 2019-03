The Kominsky Method | Micheal Douglas e Kathleen Turner di nuovo insieme

blogo

(Di venerdì 15 marzo 2019)"Nostalgia, nostalgia canaglia, di una strada, di un amico, di un bar" cantavano Al Bano e Romina nel 1987, e la nostalgia di un amico, o meglio di un'amica, è proprio la sensazione che arriva da Thee dalla sua ultima scelta in vista della prossima seconda stagione.sarà guest star di almeno un episodio, ritrovando cosìcon cui negli anni '80 ha recitato in diversi film diventati dei veri e propri cult a partire dalla commedia romantica d'avventura All'inseguimento della pietra verde (Romancing the Stone in originale) di cui proprio in questo 2019 cade il 35° anniversario dall'uscita. L'anno successivo nel 1985 i due replicarono il successo con Il Gioiello del Nilo fino ad arrivare al 1989 e all'uscita de La Guerra dei Roses in cui era presente anche Danny De Vito che in Theveste i panni di un divertente e ...

