Salvini contro Trenta | Rinunciare agli F35 è dannoso

I caccia F-35 agitano il governo - Conte si schiera contro Salvini : A questo punto c’è l’ufficialità di palazzo Chigi, che ha diramato un comunicato al termine di un vertice tra il premier Giuseppe Conte e il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta: il conto degli F35 ordinati l’anno scorso si paga, ma per il resto si vedrà. ...

I caccia F-35 agitano il governo - Conte si schiera contro Salvini : Ritengo un danno per l'economia italiana ogni ipotesi di rallentamento e ravvedimento'. E invece il comunicato di palazzo Chigi suona da requiem per l'F35. Non è un caso, allora, se l'ambasciatore ...

Renzi contro Le Pen alla tv francese : «Con M5S e Salvini in Italia c'è crisi» : L'ex presidente del Consiglio Italiano ha cominciato ricordando che «Marine Le Pen e Matteo Salvini dicevano che con la Brexit a Londra ci sarebbero stati ospedali migliori, che l'economia britannica ...

Scontro nel governo sugli F35. Salvini : "Un danno il ravvedimento" : "Quando do una parola vado fino in fondo. Sarebbe un danno per l'economia italiana ogni ipotesi di rallentamento o ravvedimento del programma per l'acquisto degli F35". A dirlo è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, all'indomani della decisione del governo italiano di saldare il debito di 389 milioni di euro di fatture riguardati gli aerei ordinati dal precedente governo alla Lockeed Martin."Se non lo facciamo noi, lo faranno i tedeschi o i ...

Salvini contro il "baco" da seta : "Il memorandum con la Cina non è un testo sacro" : C'è un vice premier che stende il tappeto rosso e un altro che mette i paletti lungo la Via della seta. Luigi Di Maio convinto sostenitore degli accordi fra Italia e Cina e Matteo Salvini molto più prudente e fortemente in sintonia con le preoccupazioni espresse dagli Stati Uniti."La via della seta non deve essere vista assolutamente come una nuova alleanza geo-politica: è un memorandum che firmerò io come Ministro ...

Sputare contro la foto di Salvini non è reato - archiviato un procedimento penale : Il gip del Tribunale di Torino ha archiviato il procedimento penale nei confronti di un ragazzo di Villastellone, il quale aveva sputato contro la foto di Salvini durante una raccolta firme della Lega. Il gesto aveva fatto scattare una denuncia, ma Sputare contro un manifesto che ritrae Matteo Salvini non è reato, perché non rappresenta vilipendio nei confronti del ruolo che ricopre. Gli avvocati del ragazzo aggiungono: "I procedimenti penali ...

Matteo Salvini - l'assalto della Lega contro il terrorista Casimirri : "Come dovrà tornare dal Nicaragua" : L'ex brigatista Alessio Casimirri potrebbe presto finire i suoi giorni da ristoratore sotto il sole del Nicaragua. Il gruppo della Lega all'Europarlamento ha presentato un emendamento alla risoluzione nicaraguense per chiedere l'immediata estradizione del terrorista e sarà votato domani in aula a St

Silvio Berlusconi - bomba di Dagospia : salta all'ultimo l'incontro con Matteo Salvini - il gesto di rabbia in tv : No, Matteo Salvini non vuole più sentire parlare, o quasi, di Forza Italia e Silvio Berlusconi. Ma il Cavaliere non molla, convinto del fatto che un giorno, dagli accordi locali, si possa tornare a quelli nazionali. Magari subito dopo le elezioni Europee del prossimo maggio. E Dagospia raccoglie la

Matteo Salvini contro il giudice della sentenza di Genova : "Che fine dovrebbe fare l'omicida" : Un nuovo caso controverso di omicidio "per colpa della vittima", che arriva direttamente dal tribunale di Genova, dove il giudice hanno dimezzato la pena di Javier Napoleon Pareja Gamboa, operaio dell'Ecuador di 52 anni, che ad aprile 2018 aveva ucciso sua moglie, Jenny Angela Coello Rayes di 46 ann

Rai - scontro Freccero-Lega in Vigilanza. M5s : ‘Non si faccia intimidire’. E su dati Agcom : ‘Narrazione schiacciata su Salvini’ : Ancora tensione tra Lega e M5s sulla Rai. Da una parte lo scontro tra il direttore di Rai2 Carlo Freccero e il leghista Paolo Tiramani in Commissione di Vigilanza Rai sui palinsesti del secondo canale. Un botta e risposta in un clima da “interrogatorio di polizia”, durante il quale Freccero è arrivato a minacciare le dimissioni e a contestare i “dati molto errati sull’audience” portati dal Carroccio. ...

Giuliano Sangiorgi contro Matteo Salvini : "Il mare è di tutti - ci prendono per il c..." : In un'esclusiva intervista rilasciata ai microfoni di VanityFair , il frontman dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi , ha criticato la politica adottata dal governo gialloverde circa l'immigrazione ...

Miriana Trevisan contro Matteo Salvini : 'Non mi piace perchè istiga alla violenza' : Miriana Trevisan: 'Salvini fa propaganda troppo forte' Insomma, Miriana non apprezza la linea politica del Ministro: 'Non apprezzo le persone che istigano alla violenza. Lui, a volte, fa una ...

Blitz in Veneto contro la ‘Ndrangheta - 33 arresti all’alba. Salvini esulta : “Mafie colpite” : Nell'ambito dell'Operazione camaleonte 33 ordinanze di custodia cautelare sono in corso di esecuzione contro appartenenti ad un'organizzazione criminale di matrice 'ndranghetista in Veneto. Gravissime le accuse a loro carico, dall'associazione mafiosa al sequestro di persona. Salvini: "Orgogliosi dei nostri uomini in divisa". Zaia: "Tolleranza zero".Continua a leggere

Luigi Di Maio e Giuseppe Conte contro Salvini e Mattarella : la bomba Cina sul governo : Il governo gialloverde ha sempre un buon motivo per esplodere e poche ore dopo la Tav spunta una nuova grana, ancora più grande: la "via della Seta", il memorandum sullo sviluppo infrastrutturale euro-asiatica Belt and road. Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sono i grandi sostenitori dell'accordo che r