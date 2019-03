Attentato in Nuova Zelanda - qualcuno avverta Palazzo Chigi della strage : Diversi leader mondiali stanno affidando a Twitter i loro messaggi di condanna e di cordoglio dopo la strage terroristica nelle due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda. Nella notte il terribile Attentato, di matrice suprematista, ha causato almeno 49 morti, suscitando un'ondata di indignazione in tutto il mondo. Silenzio invece da Palazzo Chigi: né Giuseppe Conte, né i vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, né il ...

Nuova Zelanda - strage nelle moschee : 49 morti - arrestati 3 suprematisti bianchi. Live su facebook - omaggio a Luca Traini : Terrore in Nuova Zelanda, a Christchurch. Come in un videogame "sparaspara", un suprematista bianco di un commando terroristico si è filmato in "soggettiva" e in diretta...

Cosa sappiamo dell'attentato di Christchurch - in Nuova Zelanda : Chi è l'attentatore, quanti altri sospettati ci sono, chi sono le vittime e quali sono state le reazioni di cordoglio nel mondo

Attentato Nuova Zelanda. “Luca Traini” - “Migration compact” - “Kebab remover” : le scritte sui fucili usati dal terrorista : “Luca Traini“. “Sebastiano Venier“. “1571“, anno della battaglia di Lepanto. Ma anche “migration compact” e “kebab remover“. Sono alcune delle scritte che compaiono sulle armi utilizzate da Brenton Tarrant, il 28 australiano indicato dalle forze di polizia neozelandesi come autore dell’attacco alle due moschee di Christchurch, in cui sono morte almeno 49 persone. L'articolo ...

Nuova Zelanda - attentato a Christchurch in due moschee : la strage in diretta Facebook : Un terribile attentato si è verificato alle 13:40 ora locale, all'1:40 ora italiana, a Christchurch, in Nuova Zelanda, dove un commando di quattro persone ha aperto il fuoco in due diverse moschee. Erano le 13:40 ora locali, quando i killer sono entrati in azione. Il folle gesto, secondo quanto riferisce TgCom24, è stato preannunciato su Facebook da uno degli attentatori, che ha poi trasmesso in diretta il video della strage (prontamente ...

Attacco in Nuova Zelanda : sul caricatore di un killer c'è una dedica a Luca Traini : C'è un incredibile e inquietante "fil rouge" che lega la strage di Christchurch (in Nuova Zelanda) a Luca Traini, il 28enne di Tolentino che, nel febbraio dello scorso, a Macerata, ha sparato contro degli immigrati scelti a caso. Nelle ultime ore, infatti, si è scoperto che sul caricatore del mitra di uno dei killer, Brenton Terrant (anche lui 28 anni) sono stati incisi, come una dedica, i nomi di alcuni "uccisori di stranieri". La dedica a Luca ...

Nuova Zelanda - Fabio Volo nel luogo della strage : il messaggio straziante ai fan : Fabio Volo si trova in Nuova Zelanda in queste ore, proprio negli attimi in cui giungeva la notizia dell'attacco terroristico alle moschee. Lo scrittore ha pensato di condividere su Instagram un post in cui tranquillizza i fan. "Siamo ancora in Nuova Zelanda. Molti di voi mi hanno scritto per sapere

Attentato Nuova Zelanda - 40 morti in diretta Facebook. La violenza diventa show (e noi siamo complici) : 40 morti in diretta Facebook sono l’ultimo stadio del terrorismo che arriva nelle nostre case, quasi esistesse uno spargimento di sangue “partecipativo”. La strage di Christchurch, nella tranquilla Nuova Zelanda, è l’ennesimo segnale della follia omicida che trova nei social network uno pericoloso strumento di amplificazione. La violenza inaudita va a caccia di “like”, ipnotizzando chi seduto alla tastiera – invece di avvisare le Forze ...

La squadra di cricket del Bangladesh si è salvata dalla strage delle moschee in Nuova Zelanda grazie a un ritardo : La squadra di cricket del Bangladesh è scampata per un caso alla sparatoria consumatasi nelle due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda. La squadra avrebbe dovuto partecipare alla preghiera del venerdì, ma stava aspettando l'arrivo di alcuni giocatori provenienti da una conferenza stampa, che era iniziata in ritardo. Come riporta il Guardian, il team, arrivato nel Paese per impegni sportivi, aveva raggiunto il campo da cricket ...

Nuova Zelanda - tutti i dettagli dell'attentato alla moschea di Christchurch : Tante le manifestazioni di solidarietà da mondo della politica italiana per un caso che ci riporta con la mente alla strage di Macerata: da Nicola Zingaretti Ci stringiamo alle famiglie delle vittime ...

Nuova Zelanda - assalto alle moschee anche in nome di Traini : 49 morti e 50 feriti : Un attacco premeditato e senza precedenti quello avvenuto ieri in Nuova Zelanda, un gruppo di 4 persone armate ha fatto irruzione in due diverse moschee di Christchurch aprendo il fuoco sui fedeli: il bilancio è ad ora di 49 morti e 50 feriti. Sui caricatori delle armi automatiche degli attentatori è stato rilevato, scritto con il pennarello, anche il nome di Luca Traini. Nuova Zelanda, uccisi 49 musulmani Circa 50 persone sarebbero finite in ...

Nuova Zelanda - la decisione dell’attentato dopo la sconfitta in Francia di Marine Le Pen : L'attentato in Nuova Zelanda, a Christchurch, è stato portato avanti da Brenton Tarrant, uno degli assalitori, che ha pianificato il tutto negli ultimi due anni. Tra gli eventi scatenanti non solo l'attentato di Stoccolma del 2017, come descrive lui stesso nel manifesto, ma anche le elezioni francesi in cui Emmanuel Macron ha sconfitto Marine Le Pen.Continua a leggere

Nuova Zelanda - attacco a moschee : 49 morti - tre arrestati. Sui mitra omaggio a Luca Traini : Terrore in Nuova Zelanda, a Christchurch. Come in un videogame "sparaspara", un suprematista bianco di un commando terroristico si è filmato in "soggettiva" e in diretta...

Nuova Zelanda - attacco a moschee : 49 morti - tre arrestati. Sui mitra omaggio a Luca Traini : Terrore in Nuova Zelanda, a Christchurch. Come in un videogame "sparaspara", un suprematista bianco di un commando terroristico si è filmato in "soggettiva" e in diretta...