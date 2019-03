Membrane sottili come bolle di sapone per convertire l’anidride carbonica in combustibili

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019) Si prevede che la domanda mondiale di energia sia destinata a raddoppiare entro il 2050. Per affrontare questa sfida, c’è bisogno non solo di fonti energetiche pulite (e il sole è tra le migliori opzioni), ma anche del miglior modo possibile per conservare l’energia solare in grande quantità e per lunghi periodi di tempo. Gli attuali, grazie ad una elevata densità di energia che può superare di gran lunga anche le batterie più performanti, rispondono egregiamente a tale esigenza di accumulo dell’energia. Di contro, però, la loro origine fossile può creare enormi problemi di natura ambientale in fase di estrazione, ma soprattutto a causa delle emissioni di anidrideassociate al loro consumo che contribuiscono all’effetto serra e al cambiamento climatico in corso.È per questo motivo che sono in corso nel mondo ingenti sforzi scientifici per lo sviluppo di ...

