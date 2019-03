Le inglesi ai quarti e il pacco di CR7

Quattro inglesi ai quarti di Champions - quando l’ultima volta? In attesa dei sorteggi - la finale è già scritta… : Quattro squadre dello stesso campionato ai quarti di finale. Praticamente, metà di quelle rimaste dentro la competizione. Un orgoglio per una nazione. Lo sanno bene in Inghilterra, paese rappresentato da tutte e Quattro le proprie compagini: Manchester City, Manchester United, Liverpool e Tottenham. Un risultato straordinario, con l’altissima possibilità che almeno una di loro arrivi in fondo, o addirittura alzi la Coppa. Manca da ...

Champions League 2019 - tutte le qualificate ai quarti di finale. 4 squadre inglesi! : Venerdì 15 marzo alle ore 12.00 conosceremo il tabellone della Champions League di calcio dai quarti alla finalissima: il sorteggio si svolgerà alla Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera. Sarà un sorteggio libero, ovvero non ci saranno teste di serie e le squadre della stessa nazionalità potranno sfidarsi. Dopo gli accoppiamenti dei quarti verranno sorteggiati gli incroci per la semifinale, infine sarà anche estratta la squadra che, per ...

Champions League 2019 - le possibili avversarie della Juventus nei quarti di finale. Brividi inglesi - sogno Porto : La Juventus ha compiuto un’impresa fantasmagorica e si è qualificata ai quarti di finale della Champions League. I bianconeri hanno confezionato uno show inaudito e hanno sconfitto l’Atletico Madrid per 3-0 dopo aver perso l’andata per 2-0, la tripletta di Cristiano Ronaldo ha spedito in orbita i Campioni d’Italia sono entrati tra le otto grandi d’Europa. I ragazzi di Massimiliano Allegri possono continuare a ...