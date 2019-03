finanza.lastampa

(Di venerdì 15 marzo 2019) Nel mese di, iall'inhanno registrato una crescita più lenta: +1,1% su base annuale contro il +1,6% del mese precedente. Lo annuncia l 'Ufficio Federale di Statistica ...

pelias01 : Germania, prezzi ingrosso in recupero a gennaio - parabanuke : @NeilaPhobia Sono sicura che a Londra parteciperà vedrai, io spero vada anche in Germania perché i prezzi sono molto comodi ?? - semeraro_g : RT @GermanoDottori: @GiuPa82 @GiampaoloFagot1 Ma non sono i tedeschi ad aver provocato il ribasso dei prezzi dei beni manifatturieri su sca… -