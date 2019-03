F1 | GP Australia 2019 | le previsioni meteo per qualifiche e gara Tempo soleggiato e

Toto Wolff - F1 GP Australia 2019 : “Siamo partiti bene - ma qualifiche e gara saranno più combattute” : Toto Wolff, team principal della Mercedes, è come sempre tranquillo e sereno nel corso della conferenza stampa al termine della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno (clicca qui per la cronaca). Quanto visto in queste prime tre ore di lavoro è stato letteralmente scintillante sia per Lewis Hamilton, sia per Valtteri Bottas ma, come sempre, il numero uno di Brackley preferisce gettare acqua sul fuoco. ...

Dove vedere il Gran Premio Australia F1 2019 : diretta streaming e TV : Dove vedere il Gran Premio Australia F1 2019: diretta streaming e TV diretta GP Australia 2019 Dove vedere il Gran Premio Australia F1 2019: diretta streaming e TV Questo weekend, finalmente, si riaccenderanno i riflettori e avrà inizio il Mondiale di Formula 1 2019. Ben 21 Gran Premi tutti da godere ed assaporare! Come di consueto, i giochi si apriranno in Australia, con la Grande tappa di Melbourne: storico terreno di scontro tra Mercedes ...

F1 - GP Australia 2019 : la classifica combinata delle due sessioni di prove libere : Lewis Hamilton è stato il migliore al termine del venerdì riservato alle prove libere del GP d’Australia 2019, tappa d’apertura del Mondiale F1. Il Campione del Mondo svetta al comando della classifica combinata dei tempi dopo aver siglato il miglior crono in entrambe le sessioni, il suo 1:22.600 stampato nella FP2 è risultato imbattibile. A contenerlo il compagno di squadra Valtteri Bottas a 48 millesimi, la Ferrari si è nascosta ...

F1 - GP Australia 2019 : risultato FP2. Lewis Hamilton devastante - Ferrari molto lontana : Dopo una prima sessione di prove libere del Gran Premio di Australia 2019 di Formula Uno che aveva messo in mostra grandissimo equilibrio, il secondo turno disputato nel pomeriggio di Melbourne ha leggermente ampliato i margini tra i primi della classe. O meglio, per essere più precisi, ha scavato un solco notevole tra le Mercedes ed il resto del mondo. Lewis Hamilton ha chiuso una seconda sessione di prove libere impressionante con il tempo di ...

F1 - Risultati e classifica FP2 GP Australia 2019 : Lewis Hamilton in testa - Vettel quinto. La Ferrari si nasconde : Lewis Hamilton ha realizzato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Australia 2019, tappa d’apertura del Mondiale F1. Il britannico è stato costante per tutto il turno, ha spiccato sia sul giro secco che sul passo gara e ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas per 48 millesimi. Le Ferrari si sono nascoste: Sebastian Vettel quinto a 0.873 dietro anche alle Red Bull di Max Verstappen e Pierre Gasly mentre Charles ...

LIVE F1 - GP Australia 2019 in DIRETTA : prove libere 2 - aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale F1. A Melbourne incomincia ufficialmente la stagione, si ritorna in pista a poche ore di distanze dalle prove libere 1 in cui i piloti hanno avuto a disposizione 90 minuti per collaudare le proprie monoposto e per trovare il feeling giusto con l’Albert Park. Ora un’altra ora e mezza in pista per perfezionare la messa ...

LIVE F1 - GP Australia 2019 in DIRETTA : prove libere in tempo reale. Parte il grande duello Ferrari vs Mercedes : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere del GP d’Australia 2019, primo round del Mondiale di F1. Sul tracciato dell’Albert Park, a Melbourne, si comincerà a fare sul serio. Le nuove monoposto inizieranno a prendere confidenza con il circuito cittadino Australiano per definire nel migliore dei modi il set-up. Prende il via la grande sfida tra Ferrari e Mercedes. Un campionato che dovrebbe vivere ancora una volta ...

F1 Gran Premio di Australia dove vedere la diretta tv - streaming e in chiaro 17 marzo 2019 : Gran Premio d'Australia: Vettel a caccia di Hamilton e poi Leclerc