È morta Imane Fadil | uno dei testimoni chiave del caso Ruby

ilfoglio

(Di venerdì 15 marzo 2019) IN ITALIA Conte difende il memorandum sulla Via della Seta. “Firmeremo l’accordo con la Cina, l’Italia è l’unico paese che ha preteso le regole europee”, ha detto il premier dopo un vertice di governo. Il vicepremier, Luigi Di Maio: “È un accordo commerciale, non un’intesa politica”. ÈIm

petergomezblog : Processo Ruby, è morta la teste Imane Fadil Inchiesta per omicidio, ipotesi avvelenamento - MFantinati : Imane Fadil testimone chiave del processo Ruby è morta a 34 anni per avvelenamento. Se non è inquietante questa cos… - petergomezblog : Caso Ruby, morta la teste Imane Fadil per “mix di sostanze radioattive”. La procura di Milano indaga per omicidio.… -