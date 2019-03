Champions | i precedenti di Juve-Ajax

Arbitri Champions : ecco tutti i precedenti : Due le gare in programma domani sera alle 21, valevoli per gli ottavi di Champions League: Porto-Roma(andata 1-2) e Psg-Manchester Utd(andata 2-0). Per la partita che vede coinvolti i giallorossi è stato designato l’arbitro turco Cuneyt Cakir. Sarà la sesta sfida tra le due squadre, la prima ad essere diretta dal fischietto di Istanbul. Il 42enne turco ha diretto 28 gare internazionali in stagione con 100 cartellini gialli estratti, ...

Porto-Roma arbitro turco per la sfida di Champions : i precedenti : PORTO ROMA arbitro – Cuneyt Cakir, 42 anni, arbitrerà la partita di ritorno degli ottavi di finale della Champions League in programma mercoledì sera fra il Porto e la Roma. Il direttore di gara turco sarà affiancato dagli assistenti Bahattin Duran e Tarik Ongun, suoi connazionali. Il IV Ufficiale sarà Halis Ozkahya, Per la Var […] L'articolo Porto-Roma arbitro turco per la sfida di Champions : i precedenti proviene da Serie A News ...

Champions League - Roma-Porto : precedenti negativi per la Lupa - aria di derby per i tecnici : L’attesa sta per finire. Domani sera riparte la Champions League con le prime partite valide per l’andata degli ottavi di finale e subito in campo ci sarà la Roma, semifinalista della passata edizione, pronta a ricevere il Porto allo stadio Olimpico in quello che è anche un remake dei play off dei preliminari del 2016. Una sfida alla portata dei giallorossi che in fase di sorteggio hanno evitato tutte le big, ma un avversario comunque da non ...