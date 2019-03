Simon Yates vince la 5ª tappa

Parigi-Nizza 2019 : Simon Yates senza rivali nella crono di Barbentane. Kwiatkowski si mantiene leader : In una cronometro individuale fortemente segnata del vento, Simon Yates (Mitchelton-Scott) domina letteralmente la decisiva prova contro il tempo di Barbentane alla Parigi-Nizza 2019. Favorito dalle condizioni meteorologiche peggiorate notevolmente dopo il suo arrivo, il britannico stacca di 7″ il venticinquenne della Katusha Alpecin Nils Politt. Al terzo posto il leader della Corsa del sole Michal Kwiatkowski (Team Sky), che dopo una ...

Parigi-Nizza 2019 : i favoriti. Da Simon Yates a Nairo Quintana - quanti nomi in corsa per il successo : Parigi-Nizza o Tirreno-Adriatico? La solita scelta durissima di inizio stagione per molti dei big delle corse a tappe che vogliono testarsi sulle strade francesi o su quelle italiane con ovviamente la prospettiva su Tour e Giro. Dal prossimo 10 marzo in terra transalpina è in programma la corsa del Sole, che ovviamente promette grande spettacolo, con una startlist di eccellente livello: andiamo a scoprire i favoriti per la vittoria finale. Il ...

Ciclismo - Tour de France 2019 : Adam Yates conferma la presenza al GT translpino. Simon sarà al Giro : La conferma arriva dal sito cyclingnews.com: Adam Yates avrebbe confermato la sua partecipazione alla prossima edizione del Tour de France, dove sarà capitano della Mitchelton-Scott. Il britannico ha affermato che il suo obiettivo sarà quello di salire sul podio, dopo il quarto posto del 2016 (con la vittoria della Maglia Bianca quale miglior giovane), mentre lo scorso anno terminò soltanto 29°. Queste le dichiarazioni di Adam Yates: “Sono ...

Parigi-Nizza 2019 - la startlist e l’elenco dei partecipanti. Presenti Nairo Quintana e Simon Yates : Prenderà il via domenica 10 marzo la Parigi-Nizza 2019, 77a edizione della storica corsa a tappe francese inserita nel calendario dell’UCI World Tour e primo vero appuntamento per diversi corridori di primo piano a livello internazionale. Le otto tappe in programma vedranno il gruppo impegnato su tracciati molto diversi e offriranno occasioni di successo sia agli specialisti degli arrivi in volata, sia agli scalatori veri e propri. Nella ...

Vuelta Andalucia : impresa di Simon Yates nella quarta tappa - crolla Wellens : La giornata più attesa della Vuelta Andalucia, quella con la dura salita di Alto de Hazallanas, non ha tradito le attese. In 119 chilometri e tre ore di corsa si sono vissute emozioni e capovolgimenti di fronte continui, con la classifica generale che ne è uscita rivoluzionata. Tim Wellens è stato sottoposto ad una serie di attacchi da parte di Mitchelton e Astana ed è stato costretto a cedere la sua maglia di leader. Simon Yates si è poi ...

