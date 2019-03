Sblocca cantieri, Conte vede sindacati

Il presidente del Consiglio dei ministri,Giuseppe,a quanto si apprende, ha convocato iper domani a palazzo Chigi. Sul tavolo il decreto. All'appuntamento previsto per le 13.30 in sala Verde, i leader di Cgil, Cis, Uil, Ugl e Usb. Presente al confronto anche il ministro delle infrastrutture, Danilo Toninelli. Il decreto è accelerato dalla Lega che, in questo modo, predi far ripartire le infrastrutture.(Di giovedì 14 marzo 2019)

