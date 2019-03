Piazza Affari | scatto rialzista per Tinexta

Piazza Affari : in acquisto Bio on : Seduta decisamente positiva per la società attiva nel settore della bio plastica di alta qualità , che tratta in rialzo del 2,40%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Bio on ...

Piazza Affari : amplia il rialzo Eurotech : Ottima performance per Eurotech , che scambia in rialzo del 3,76%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Eurotech mantiene forza relativa positiva in ...

Andamento positivo per il comparto bancario a Piazza Affari - +1 - 36% - - seduta effervescente per Banco BPM : L' indice dei titoli bancari in Italia si muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall' indice bancario europeo . Il settore bancario italiano ha aperto a 8.584,5, e si è ...

Energica Motor - sospeso Test Irta a Jerez. Titolo cade a Piazza Affari : Energica Motor Company ha sospeso "momentaneamente" i Test Irta MotoE. Lo rende noto la stessa casa costruttrice di moto elettriche a elevate prestazioni, "oggetto di ingenti danni ai materiali da ...

Piazza Affari : spinge in avanti Credito Valtellinese : Effervescente il gruppo bancario italiano , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,59%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , ...

Piazza Affari : OVS - quotazioni alle stelle : Protagonista il leader dell'abbigliamento in Italia , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,45%. La tendenza ad una settimana di OVS è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . ...

A Piazza Affari corre Leonardo : Seduta decisamente positiva per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che tratta in rialzo del 7,32%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Leonardo evidenzia un ...

Piazza Affari : in forte denaro Fiera Milano : Brilla illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che passa di mano con un aumento del 2,69%. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , ...

Juventus col turbo a Piazza Affari : La Borsa di Milano conclude la giornata con l'indice Ftse Mib +0,57% a 20.749 punti e l'All Share +0,49% a 22.785. Star della giornata è il titolo Juventus Fc che fa un balzo del 17,42% all'indomani ...

Piazza Affari : brillante l'andamento di Safilo : Avanza il produttore di occhiali da sole e da vista , che guadagna bene, con una variazione dell'1,86%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore ...

In evidenza Piquadro sul listino di Piazza Affari : Rialzo per il produttore italiano di pelletteria , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,45%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Piquadro ...

Borse europee caute aspettando sviluppi Brexit. Piazza Affari in pole : Le Borse europee restano caute aspettando gli sviluppi della Brexit , mentre fa meglio Piazza Affari , che beneficia di alcuni spunti rialzisti prevalentemente interni. Oggi, il Parlamento inglese si ...

La manager di Piazza Affari che la sera aiuta i senzatetto : Cristina Tinozzi vive in due mondi: il primo è quello frenetico, razionale e a tratti cinico di Piazza Affari; il secondo è la strada dove trascorre le serate come volontaria di Croce Rossa italiana per aiutare i senzatetto. I quali, pur senza saperlo, ricambiano regalandole un equilibrio psichico mai raggiunto prima. Poco più che quarantenne, nata a Busto Arsizio ma milanese di adozione, Tinozzi da circa quattro anni, per almeno 3 volte ...

Piazza Affari : scambi in forte rialzo per Tod's : Seduta decisamente positiva per l' azienda di calzature di lusso , che tratta in rialzo del 3,00%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un ...