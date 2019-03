Lucarelli all' Università di Parma | Accanto alle vittime dei reati

Wanda Nara - la difesa di Selvaggia Lucarelli : 'Tiene tutti per le palle - perché è una rivoluzionaria' : Selvaggia Lucarelli si schiera a favore di Wanda Nara , totalmente. 'È la prima vera anti-wag della storia , …, tiene per le p***e tutti '. Così la giornalista de Il Fatto quotidiano è diventata la ...

Wanda Nara - la difesa di Selvaggia Lucarelli : "Tiene tutti per le palle - perché è una rivoluzionaria" : Selvaggia Lucarelli si schiera a favore di Wanda Nara , totalmente. "È la prima vera anti-wag della storia (…) tiene per le p***e tutti ". Così la giornalista de Il Fatto quotidiano è diventata la prima paladina della moglie di Mauro Icardi, finita nell’occhio del ciclone dopo che all’attaccante neroa

Sanremo 2019 - Selvaggia Lucarelli asfalta Bisio e Baglioni : "Siamo alla frutta - domani..." : Dopo l'apertura della seconda serata di Sanremo con Noi no, è arrivato il ridicolo siparietto sulla punteggiatura tra Claudio Baglioni e Bisio che ha scontentato tutti, soprattutto Selvaggia Lucarelli . La giornalista li ha subito fulminati con un tweet: "Siamo alle pernacchie. Domani le barzellette

Da Freddie Mercury a Totò - Carlo Lucarelli conduce Inseparabili. Vite all'ombra del genio : Questi personaggi all'ombra dell'artista, ne conoscono gli aspetti più difficili e contraddittori, che spesso il mondo non conoscerà mai. La serie è raccontata proprio attraverso questo sguardo "...

Selvaggia Lucarelli Vs Alessia Marcuzzi/ 'Famiglia allargata? Sfan*ulatevi come tutti e fatela finita!'' : Selvaggia Lucarelli inveisce contro Alessia Marcuzzi, Simona Ventura e tutte le vip che hanno passato le vacanze insieme alle loro ex. Ecco il suo sfogo