leggo

(Di giovedì 14 marzo 2019) 'Credo che la periferia ispiri molto, a me è servita tanto per la mia musica e per questo la ringrazio molto'. Lo ha detto ildel Festival dito daldi ...

leggoit : Il sindaco Beppe #Sala intervista il vincitore di Sanremo #mahmood: «Con me ha trionfato la periferia» - valex_cinePhile : RT @mikashands: BEPPE SALA THE BEST SINDACO EVER - mikashands : BEPPE SALA THE BEST SINDACO EVER -