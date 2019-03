Il Principe Carlo e la cena ufficiale con Clooney Ma manca Meghan Markle

Meghan Markle - che ha riportato in auge il Principe «dimenticato» Carlo : I reali al Commonwealth Day 2019I reali al Commonwealth Day 2019I reali al Commonwealth Day 2019I reali al Commonwealth Day 2019I reali al Commonwealth Day 2019I reali al Commonwealth Day 2019I reali al Commonwealth Day 2019I reali al Commonwealth Day 2019I reali al Commonwealth Day 2019I reali al Commonwealth Day 2019I reali al Commonwealth Day 2019I reali al Commonwealth Day 2019I reali al Commonwealth Day 2019I reali al Commonwealth Day 2019I ...

Amal e George Clooney ospiti del Principe Carlo a Buckingham Palace : Invitati d'eccezione a Buckingham Palace per la cena benefica della Prince's Trust International. Tra i sostenitori e gli ambasciatori c'erano anche due note personalità del mondo dello spettacolo: George Clooney e sua moglie Amal. L'avvocato per i diritti umani ha indossato per la serata un abito Jean-Louis Scherrer by Stephane Rolland della primavera 2007, acquistato da ...

Il Principe Carlo a favore dello yoga : 'Ha enormi benefici sociali' : Dal 15 al 17 febbraio si è tenuto all'Università di Westminster a Londra un convegno intitolato 'yoga in Healthcare', nel quale si è discusso dell'importanza e dei benefici dello yoga per la salute. L'argomento è caro alla Royal Family: Meghan Markle, Duchessa del Sussex è infatti un'esperta praticante. Camilla, invece, ha più volte sottolineato che lei stessa si cimenta in posizioni yoga ed esercizi di respirazione, traendone vantaggi per il ...

Principe Carlo e Camilla - ora spunta il figlio tenuto nascosto : Carlo e Camilla dunque lo avrebbero messo al mondo da adolescenti, per poi farlo adottare da piccolo, appena nato. Ma le dichiarazioni dell'uomo vanno oltre e tirano in ballo anche l'amata Lady D. ...

"Sono il figlio illegittimo del Principe Carlo e Camilla. Penso che Diana lo sapesse" : Un uomo sostiene di essere il figlio illegittimo del principe Carlo e della principessa Camilla. Si chiama Simon Charles Dorante-Day, ha 52 anni e sul suo profilo Facebook pubblica regolarmente foto e stati in cui cerca di dimostrare la parentela con i reali inglesi. Inoltre, sostiene che la principessa Diana sapesse della sua esistenza. La principessa Camilla è la seconda moglie del principe Carlo: se il suo racconto fosse reale, Simon ...

Kate Middleton e Principe William : il biografo reale rivela che Carlo spronó al matrimonio : "Kate Middleton: o la sposi o la lasci": questo il coraggioso ultimatum che il principe Carlo avrebbe imposto al figlio William prima del fatidico 2011, anno del royal wedding che ha fatto sognare il mondo. La long-relationship tra Kate Middleton e il principe William ha conosciuto alti e bassi, soprattutto prima di diventare marito e moglie. Lei, con un solo obiettivo, quello di sposare il principe. Lui, invece, con quello di continuare a ...

Locatelli racconta i clienti "speciali" del suo ristorante. "Il Principe Carlo? Vegetariano - ma elastico" : "Durante la gavetta sono stato in posti dove mi davano una tazza di latte e cereali. L'umiliazione del prossimo non è la mia filosofia". Abituati a osservare nei cooking show televisivi, concorrenti mortificati dai giudici chef, l'arrivo di Giorgio Locatelli a Masterchef ha segnato un'inversione di rotta. Garbo e autocontrollo sono caratteristiche che distinguono il nuovo acquisto del programma targato Sky, eredità - spiega in ...

“Ti odio così tanto - papà. Perché fai sempre piangere mamma?” : le sfuriate di William contro il Principe Carlo : “Ti odio, papà. Ti odio così tanto. Perché fai sempre piangere mamma?”. così diceva il principe William quando aveva 14 anni al padre Carlo, erede al trono d’Inghilterra. A rivelarlo è la biografa reale Katie Nicholl, che ha spiegato come il primogenito di Carlo e Diana risentisse molto delle tensioni tra i genitori. “La principessa dipendeva da William, con cui si confidava regolarmente – dice Nicholl -. Era ...

William e Kate - il retroscena segreto : “Il Principe Carlo gli disse di lasciarla e lui lo fece” : C’è un nuovo retroscena inedito sulla famiglia reale britannica. Questa volta al centro dei rumors non ci sono Harry e Meghan, bensì il triangolo William-Kate Middleton-principe Carlo. L’indiscrezione è stata rivelata dal biografo di corte Christopher Andersen che ha indagato a fondo il rapporto tra l’erede al trono, il figlio maggiore e la nuora. Dalle sue indagini, è emerso che nell’aprile del 2007 William aveva ...

