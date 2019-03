Grave la suocera di Jovanotti dopo un brutto incidente domestico | gli ultimi aggiornamenti

optimaitalia

(Di giovedì 14 marzo 2019)Sono gravi le condizioni delladi, che nelle ultime ore è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedaleunnella sua abitazione di Cortona. Lorena Valiani, di 73 anni, sarebbe precipitata da un muretto della sua abitazioneaver perso l'equilibrio, ma le cause della caduta sono ancora sconosciute. La donna avrebbe anche battuto la testa, perdendo conoscenza in qualche secondo. I soccorsi sono stati allertati immediatamente da coloro che hanno assistito all', con l'ambulanza e l'elisoccorso che si sono occupati di intervenire in una situazione che richiedeva la massima cautela. La signora è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Siena che ha raggiunto in codice rosso per politrauma. Lorena Valiani non sarebbe comunque in pericolo di vita, così come riportano le ultime notizie in merito al suo stato di ...

