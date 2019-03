Gli scienziati vogliono una moratoria per le modifiche ereditabili del dna

Gli scienziati italiani : "Fermate la corsa ai robot killer!" : ... erodendo la possibilità di individuare chiare responsabilità morali e giuridiche - commenta Guglielmo Tamburrini professore di Logica e filosofia della Scienza presso l'Università Federico II di ...

Ricerca - l’appello deGli scienziati su Nature : “Stop all’editing genetico degli embrioni” : Una moratoria di almeno 5 anni che per il momento blocchi qualsiasi sperimentazione clinica dell’editing genetico su gameti ed embrioni umani destinati all’impianto nell’uomo. A proporlo oggi su Nature è un gruppo internazionale di scienziati e bioeticisti che invita la comunità scientifica a una presa di responsabilità di fronte alle controverse applicazioni di una tecnica di modificazione genica dalle grandi potenzialità ma ...

Perché Gli scienziati studiano le stelle "espulse" dalla Via Lattea : Questa stella è stata espulsa dalla nostra galassia 33 milioni di anni fa. La scoperta può aiutare a capire meglio come nascono le stelle iperveloci

Perché Gli scienziati studiano le stelle “espulse” dalla Via Lattea : (foto: Pixabay) Anche le stelle possono essere cacciate o scappare dalle galassie. Trentatré milioni di anni fa, ad esempio, una stella massiccia, sfuggente e rapidissima, denominata Lamost-Hvs1, è stata espulsa a grande velocità dalla Via Lattea. La sorpresa, in questo caso, è che questa espulsione non ha avuto origine nel centro della galassia, come spesso ipotizzato nel caso di queste stelle molto veloci, ma dal disco galattico, il disco di ...

Gli scienziati sul clima. 'La politica faccia presto' : In vista delle elezioni del 4 marzo 2018 Pasini fondò il gruppo "La scienza al voto", chiedendo ai partiti un'azione per l'ambiente. "Ci impegniamo ad accelerare la transizione verso un'economia ...

Gli scienziati sul clima. 'La politica faccia presto' : Oggi spendiamo più per rinfrescare la casa che non per scaldarla. Nell'atmosfera sono disperse 400 parti per milione di anidride carbonica: negli ultimi 800mila anni il pianeta non aveva mai superato ...

Gli scienziati sul clima. "La politica faccia presto" : Riscaldamento globale, rifiuti, siccità: la Terra è malata e non c'è piu tempo da perdere. La denuncia degli esperti e la speranza che siano gli studenti a svegliare le coscienze

Clima : sono 12mila Gli scienziati che sostengono il movimento FridaysForFuture : Dodicimila tra ricercatori e scienziati hanno accolto l’appello in sostegno delle proteste dei ragazzi per la protezione del Clima, organizzati nel movimento Fridays for Future creato da Greta Thunberg. “Loro meritano la nostra attenzione e il nostro pieno sostegno“, si legge nell’appello rilasciato oggi a Berlino, nel corso di una conferenza stampa che ha visto la presenza di scienziati e ricercatori e dei ragazzi di ...

Gli scienziati hanno scoperto una nuova specie di orche al largo di Capo Horn? : Si chiama tipo D ed è l’ultima scoperta tra le orche. Con la sua testa più tondeggiante, una pinna dorsale più appuntita e le macchie bianche molto più piccole e vicine agli occhi rispetto a quelle conosciute, rappresenta molto probabilmente una nuova specie. E se finora l’avevamo intravista solo da lontano, oggi per la prima volta possiamo apprezzarla in video, direttamente nel suo habitat naturale. Dobbiamo ringraziare gli ...

Gli scienziati scoprono un’antica città Maya nascosta nella giungla guatemalteca : Molte città Maya sono ancora da scoprire? La mappatura laser dell’aerea rileva… L'articolo Gli scienziati scoprono un’antica città Maya nascosta nella giungla guatemalteca proviene da iNFORMATI24.

Greta Thunberg ci piace perché è credibile. Gli scienziati molto meno : Greta Thunberg è una ragazza svedese di 16 anni con un messaggio chiaro: dobbiamo far qualcosa contro il cambiamento climatico, e farlo subito. Il successo che ha avuto è stato al di là di ogni aspettativa. In Italia, i politici che si danno anche vagamente una verniciatina da “progressisti” hanno fatto a gara per lodarla, sperando di guadagnarsi un po’ di visibilità. Certamente, Greta Thumberg è stata aiutata da una campagna pubblicitaria ...

Per la prima volta Gli scienziati riescono a trasformare l'anidride carbonica in carbone : Possiamo limitare il nostro inquinamento, ma possiamo davvero ripulire l'atmosfera che abbiamo insozzato? La scienza ha finalmente risposto di sì. via: Royal Melbourne Institute of Technology ...

Tav - TravaGlio a Franco : 'Scienziati ed economisti vi piacciono solo se danno deGli ignoranti a chi governa' : Poi quando chi governa consulta gli scienziati e gli economisti , che dicono il contrario di quello che volete voi, allora la scienza non conta più niente e conta la religione . Il Tav diventa un dio ...

Tav - TravaGlio vs Franco : “Scienziati ed economisti vi piacciono solo se danno deGli ignoranti a chi governa” : Polemica vivace a Otto e Mezzo (La7) tra il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, e il giornalista del Corriere della Sera, Massimo Franco, sul Tav. Il notista del Corriere osserva: “La storia dell’analisi costi-benefici è solo un pretesto. Alcune settimane fa, quando Salvini in modo più deciso diceva che non voleva il Tav e non c’era ancora l’analisi costi-benefici, Di Maio si è limitato a dire che, finché ...