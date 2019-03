F1 | Bottas preoccupato | “sappiamo che la Ferrari è forte | bisogna lavorare duro per

sportfair

(Di giovedì 14 marzo 2019) Il pilota della Mercedes ha sottolineato come sarà lala macchina da battere, almeno stando a quanto visto nei test di Barcellona La consapevolezza in casa Mercedes è che lasia cresciuta notevolmente rispetto al passato, acquisendo una continuità di rendimento che potrebbe fare la differenza nel Mondiale 2019 di Formula 1.AFP/LapresseNe è convinto non solo Lewis Hamilton, come ribadito in conferenza stampa, ma anche Valtteri, che ha espresso le proprie preoccupazioni alla vigilia del primo week-end di gara dell’anno: “riesco a vedere le persone molto motivate, anche se non siamo i più veloci in questo momento, c’è una grande etica del lavoro all’interno della squadra. Sicuramente quando sono stato in fabbrica la settimana scorsa, ho visto che le persone stanno facendo davvero un sacco di sforzi e stanno cercando di migliorare ...