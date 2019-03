Daniel Ricciardo F1 | GP Australia 2019 | “Risposte incoraggianti nella seconda settimana

oasport

(Di giovedì 14 marzo 2019) Il primo weekend di gare della stagione di Formula 1 si è aperto come di consueto a Melbourne () con la conferenza stampa dei piloti del giovedì, anche se l’incontro con i media è stato certamente condizionato dalla terribile notizia della morte del Race Director Charlie Whiting all’età di 66 anni per un embolia polmonare.Uno dei protagonisti più attesi di questa prima tappa della stagione è certamente il beniamino del pubblico locale, il quale ha inizialmente espresso parole di cordoglio per la scomparsa di una delle figure più iconiche della F1 degli ultimi anni: “Pessima notizia con cui svegliarsi questa mattina. Come ha detto Seb (Vettel), Whiting era sempre con noi anche quando gli mettevamo addosso pressione. Era sempre dalla nostra parte, anche quando si andava da lui per lamentarci. Sempre disponibile, non lo scorderò. Il tempo ...

_F1_NEWS : F1 2019: Daniel Ricciardo risk among massive changes - - mgorkemyildirim : Daniel Ricciardo's Guide to Australia | 2019 Australian Grand Prix - ChantalBonardot : RT @Dastan71: Daniel Ricciardo's Guide to Australia | 2019 Australian Grand Prix -