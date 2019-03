Cambi | euro poco mosso a 1 | 132

Andamento Cambio Euro/Dollaro USA del 13/03/2019 - ore 15.40 : Il Cross-rate Euro contro Dollaro prosegue gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento dell' Euro contro la divisa nipponica . Il cambio Euro/Dollaro USA , che ha ...

Il geoblocking - cos’è e cos’è Cambiato a distanza di un anno dal Regolamento europeo : Poco più di un anno fa, esattamente il 27 febbraio 2018, il Consiglio d'Europa ha adottato un Regolamento che vieta i blocchi geografici ingiustificati nel mercato interno (ed entrato in vigore nove mesi dopo la pubblicazione).Per chi non lo conoscesse ancora, il Regolamento in questione ha consentito di eliminare le discriminazioni sulla base di nazionalità dei clienti, luogo di residenza e/o luogo di stabilimento creando delle ...

L'euro si rafforza in avvio di seduta. La moneta unica avanza dello 0,11% a 1,125 dollari. In Asia cala lo yen a 111,32, -0,1%,. 12 marzo 2019

Silvio Berlusconi capolista alle europee : "Salvini Cambi strada o presenteranno il conto alla Lega" : "Mi auguro davvero che Matteo Salvini cambi strada al più presto". Silvio Berlusconi lo ripete ancora, in un'intervista al direttore di Radionorba Notizie Maurizio Angelillo, convinto "che prima o poi gli elettori di centro destra chiederanno conto anche alla Lega degli errori e dei fallimenti di qu

Che brutto Napoli a Sassuolo : in Europa serve un Cambio di passo : A salvare parzialmente il piccolo Napoli da una figuraccia ci ha pensato il capitano, che è anche il più piccolo di statura degli azzurri, con i suoi 163 centimetri. Insigne ha estratto...

L'ex premier cecoslovacco Václav Klaus : 'Il voto non Cambierà la Ue - ridiscutere euro e Schengen' : Matteo Salvini in Italia ha adottato la politica di chiusura dei porti, pensa che questa possa essere una soluzione per fermare l'immigrazione? Secondo lei andrebbero chiusi i confini? 'La chiusura ...

8 marzo - così le battaglie per la parità di genere possono Cambiare l'Europa - e i Parlamenti - : Le donne sono ancora ampiamente sottorappresentate nei luoghi decisionali , sia in politica che nel mondo economico. Per citare solo un dato tra i tanti, in sei Paesi dell'Unione europea le donne ...

Cambi - l'euro crolla ai minimi da tre settimane : Euro in caduta sul dollaro ai minimi delle ultime 3 settimane , sul sorprendente interventismo della BCE , che ha annunciato uno slittamento dell' arco temporale dei tassi a fine 2019 , era sino all'...

Cambi : euro stabile a 1 - 1305 - attesa Bce : ROMA, 7 MAR - Avvio stabile per le quotazioni dell'euro in attesa della riunione della Bce che dovrebbe tagliare le stime di crescita per l'eurozona, così come hanno già fatto diversi organismi ...

Quota 100 : anticipo TFS sale a 45 mila euro - cosa Cambia per le pensioni : Quota 100: anticipo TFS sale a 45 mila euro, cosa cambia per le pensioni Aumenta la soglia dell’anticipo del Tfs, il trattamento di fine rapporto degli statali; ciò avviene per effetto delle modifiche al decreto che introduce anche il reddito di cittadinanza oltre a Quota 100. Da 30mila euro si passa a 45mila euro grazie alla previsione di un apposito meccanismo bancario che poggia su una convenzione con l’Abi. Da segnalare poi che ...

