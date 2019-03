Ancora Milik col Salisburgo | “Andiamo avanti”

Il Napoli segna Ancora su azione. Gol numero 30 per Milik : Il Napoli si aggiudica l’andata degli ottavi di Europa League contro il Salisburgo. Le due formazioni si incontrano per la prima volta in una competizione europea. Gli azzurri ha perso soltanto una delle ultime nove partite in competizioni europee. Nel dicembre scorso nella fase a gironi della Champions League contro il Liverpool (0-1). L’unica sconfitta casalinga del Napoli nelle ultime sei partite in competizioni europee è arrivata in ...

Napoli-Zurigo probabili formazioni Europa League 2019 : turnover per Carlo Ancelotti - ma sarà Ancora Arkadiusz Milik a reggere l’attacco : Non solo Champions League nella settimana di calcio internazionale, poichè è tempo di fare sul serio anche per il Napoli di Carlo Ancelotti, che domani sera (giovedì 14 febbraio), alle ore 21, scenderà in campo contro gli svizzeri dello Zurigo, nella sfida d’andata valida per i sedicesimi di finale di Europa League 2019. Per gli azzurri non sarà una sfida facile, ma il tecnico emiliano adotterà un ampio turnover, facendo riposare alcuni ...