Ancona | contagiò due donne con virus Hiv | condannato a 16 anni

Blastingnews

(Di giovedì 14 marzo 2019) È statooggi a 16e 8 mesi il 35enne ed ex autotrasportatore Claudio Pinti, il quale è accusato di aver trasmesso ildell'Hiv alla sua compagna, poi deceduta nel 2017, e ad un'altra fidanzata con la quale aveva avuto una storia. Secondo l'accusa, Pinti sarebbe stato cosciente di essere positivo al, e quindi per lui è scattata l'accusa di omicidio volontario, per quanto riguarda la prima donna, e lesioni gravissime, questo poiché l'altra donna è rimasta contagiata dal brutto. La sentenza è stata emessa dal gup del capoluogo marchigiano, Paola Moscaroli.Sosteneva che ildell'Hiv non esistesse Secondo quanto riferisce Repubblica, l'uomo sosteneva di non essere positivo al. Per dovere di cronaca e completezza di informazione, precisiamo che il soggetto è stato in carcere, ma attualmente si trova in un ospedale laziale, precisamente a Viterbo. ...

nick_1986asia : Ancona: contagiò 2 donne con il virus Hiv, pena di 16 anni - Marche - - CesareDeserto : Condannato l’untore dell’HIV di Ancona. Contagiò consapevolmente con Hiv due donne: condannato a 16 anni e 18 mesi.… -