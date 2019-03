Tasse - in Italia servono 238 ore l'anno per pagarle : Ore e ore spese a pagare le Tasse e una pressione fiscali ai massimi in UE. È il quadro emerso nel corso dell'Audizione Conoscitiva al Senato di Rete Imprese Italia sul processo di semplificazione del ...

Tasse : 'Autonomia regioni aumenterà la pressione fiscale sugli italiani' : Il secondo comma, fatto inserire in fretta e furia dal ministero dell'Economia, prevede invece che dall'applicazione dell'intesa 'non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza ...

Da domani entrano in vigore ecobonus e ecoTasse per le nuove vetture in Italia : L'obiettivo delle misure decise dal governo nella legge di stabilità, è soprattutto ridurre l'emissione dei gas inquinanti. Quindi incentivi per chi compra auto elettriche o ibride e maggiori tasse ...

Più Tasse? Il 54% degli italiani per non pagarle preferirebbe sospendere il reddito di cittadinanza : Un dato che apparentemente potrebbe risultare in contrasto rispetto alle prospettive di fiducia per l'economia nazionale. Solo il 15% degli italiani è infatti convinto che si starà meglio mentre ben ...

Ambiente - in Italia le Tasse più alte : Anzi, stando all'agenda politica di questi giorni politica si discute sulla fiscalità diffusa regionale che potrebbe far calare il dato macro di tassazione incassata dallo Stato centrale. In Italia ...

Decretone - la Lega propone mini Tasse per chi si trasferisce in Italia : Con un emendamento al Decretone , la Lega riscrive le norme per attirare con supersconti i lavoratori dall'estero . Tali agevolazioni erano erano state introdotte nel 2015 dal governo Renzi-Padoan a ...

Salvataggio di Campione d'Italia - Garavaglia - Lega - : «Tasse come in Svizzera» : Lo scopo finale è quello di risollevare aree caratterizzate da disagio sociale ed occupazionale oltre che da una economia molto depressa. Secondo Garavaglia: «Intorno all'ipotesi Zes non sarà ...

Paradisi fiscali - ma in Italia : ecco i Comuni che non fanno pagare le Tasse. Su Fq Millennium in edicola : Anche l’Italia ha i suoi Paradisi fiscali. Se per esempio abitate ad Asuni (Oristano), le probabilità che vi becchino a evadere i tributi comunali e vi costringano a pagarli è prossima allo zero. Il Comune, infatti, riscuote appena il 5,77% del dovuto, poco più di duemila euro sugli oltre 38 mila che potrebbe incassare. Il tributo sui rifiuti e servizi non produce neppure un centesimo di gettito e le casse si reggono sui versamenti della ...

Fq Millennium - come evadere il fisco e vivere felici. Peter Gomez : “In Italia troppe Tasse ma anche troppi ladri” : Da sabato 9 febbraio torna in edicola il mensile del Fatto Quotidiano diretto da Peter Gomez. Un numero che racconta “come evadere il fisco e vivere felici alla faccia di milioni di Italiani onesti”. Un medico rischia un controllo ogni 91 anni, e solo 2 elettricisti su 100 subiscono verifiche. Mentre lo Stato, che impone sacrifici a chi paga tutto, recupera solo 100 dei 900 miliardi di crediti accertati. “La lotta agli evasori ...

Sondaggi politici Demopolis : lavoro e riduzione Tasse - le priorità degli italiani : Sondaggi politici Demopolis: lavoro e riduzione tasse, le priorità degli italiani Altro che immigrazione e welfare. Le priorità degli italiani sono sempre le stesse: lavoro e tasse. A sostenerlo è un Sondaggio dell’Istituto Demopolis per Otto e Mezzo. Le politiche per l’occupazione e il lavoro devono essere al primo posto nell’agenda di governo secondo l’82% degli intervistati. Segue con il 71% la richiesta di ...

Fmi : l'Italia tagli le Tasse sul lavoro. Bocciati reddito di cittadinanza e quota 100 : Bene, ancora, gli sforzi del governo per stabilizzare il sistema bancario, salvataggio Carige, ndr, in modo che 'possa pienamente svolgere il suo ruolo di sostegno dell'economia'. previsioni al ...

Fmi : l’Italia tagli le Tasse sul lavoro. Bocciati reddito di cittadinanza e quota 100 : Meno tasse sul lavoro. Riforme strutturali per rilanciare la produttività. Nuove liberalizzazioni. Attenzione alla sostenibilità del debito pubblico che resta attorno al 131% del Pil, il secondo più alto in Europa. Queste le raccomandazioni del Fondo monetario nel suo Rapporto annuale sull’Italia...

Evasione fiscale - Gucci accusata di aver dribblato 1 - 4 miliardi di Tasse : “La società svizzera in realtà è italiana” : Quasi 1 miliardo e mezzo di euro. A tanto ammonta, secondo le contestazioni delle Guardia di Finanza, la presunta Evasione fiscale del gruppo del lusso Kering, proprietario tra l’altro della maison Gucci, che avrebbe nascosto circa 14,5 miliardi di euro di ricavi. La cifra è emersa da un primo audit scattato per la verifica fiscale da parte della guardia di finanza chiesta dalla procura di Milano dalla fine del 2017. L’inchiesta del pm ...