Maestre maltrattano i piccoli alunni | due donne di 65 e 51 anni incastrate dai video

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Tropea hanno notificato un’ordinanza cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza nei confronti di due insegnanti della scuola primaria di Zungri. Alleviene contestato il reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 C.P.) posto in essere nei confronti deglidella prima elementare. La misura coercitiva trae origine dal quadro gravemente cautelare ricostruito nelle indagini poste in essere dalla Stazione Carabinieri di Zungri a seguito delle dichiarazioni di alcune madri deglidella classe I della locale scuola elementare.I militari hanno potuto documentare minuziosamente come le insegnanti –di 65 e 51– facessero sistematicamente ricorso alla violenza fisica e psicologica nei confronti degli scolari di giovanissima età. Violenza che si concretizzava nell’utilizzo di urla, minacce, insulti e ...

