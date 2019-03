L' Onu | l' inquinamento provoca un quarto delle morti premature

L'allarme Onu : da inquinamento un quarto di morti e malattie nel mondo : ...contaminano l'acqua potabile e la distruzione accelerata degli ecosistemi fondamentali per la sopravvivenza di miliardi di persone causano una sorta di epidemia globale che ostacola anche l'economia",...

"L'inquinamento causa un quarto di malattie e morti nel mondo". Il rapporto dell'Onu sull'ambiente : Un quarto delle morti premature e delle malattie in tutto il mondo è legato all'inquinamento e ai danni all'ambiente causati dall'uomo. È quanto scrive l'Onu in un rapporto, presentato oggi a Nairobi, in Kenya, sullo stato del pianeta. "Le emissioni inquinanti nell'atmosfera, di sostanze chimiche che contaminano l'acqua potabile e la distruzione accelerata degli ecosistemi fondamentali per la sopravvivenza di miliardi di persone ...

Inquinamento chimico - Onu : "Necessaria azione urgente" : ... i consumatori stanno guidando la domanda di prodotti più sicuri; industria e imprenditori stanno sviluppando innovazioni di chimica verde e sostenibile; il mondo della scienza e dell'università ...