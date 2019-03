Le accuse di As a Simeone | dov’era l’aggressività dell’Atletico Madrid?

ilnapolista

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Le cinque note dolenti Il giorno dopo la sconfitta per 3-0 sul campo della Juventus, cominciano i processi a. As pubblica un articolo in cui evidenzia cinque errori commessi dalla squadra del Cholo. Il titolo è: “Otra noche negra de: falló en una noche decisiva” Innanzitutto la mancanza di aggressività: “se c’è una caratteristica che l’Atletico ha sempre mostrato, è l’aggressività. Invece i giocatori sembravano impacciati, sempre con una marcia in meno rispetto agli avversari. Fin dal primo minuto è stato chiaro che la Juventus voleva mangiare l’Atletico».Poi, l’Atletico non ha praticamente mai tirato in porta, fatta eccezione per un colpo di testa di Morata nel finale del primo tempo.Il quotidiano ha ricordato le altre serate nere di: le due finali di Champions perse contro il Reale la partita di Qarabag che ...

