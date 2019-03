Lavoro | nel 2018 disoccupazione in calo | per i giovani -2 | 6% Crescono gli occupati a

Oroscopo - classifica fortuna e Lavoro nel mese di aprile : svolta epocale per Toro e Leone : In questo mese di aprile 2019 troviamo Nettuno in Pesci ed Urano in Toro. Giove in Sagittario ed il Nodo Lunare in Cancro. Saturno e Plutone in Capricorno. Venere e Mercurio passeranno dai Pesci all'Ariete rispettivamente giorno 17 e 21. Marte stazionerà nei Gemelli. Il Sole si sposterà dall'Ariete al Toro giorno 20. Di seguito la classifica delle previsioni astrologiche riguardanti gli ambiti di lavoro e fortuna ad aprile per i dodici segni ...